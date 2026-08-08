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Oyuna girdi, 1 dakika sonra hastaneye kaldırıldı

Oyuna girdi, 1 dakika sonra hastaneye kaldırıldı
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Trendyol 1. Lig'in açılış maçında Bolusporlu Erdem Can Polat, oyuna girdikten yalnızca 1 dakika sonra yaşadığı sakatlıkla korkuttu. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki futbolcunun fibula kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni sezonunun açılış maçında Boluspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Bolusporlu Erdem Can Polat, oyuna girdikten yalnızca 1 dakika sonra yaşadığı sakatlıkla korkuttu. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Manisa FK 2-1 kazanırken, mücadelede yaşanan sakatlık endişeye neden oldu.

OYUNA GİRDİKTEN 1 DAKİKA SONRA SAKATLANDI

Bolusporlu Erdem Can Polat, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki futbolcu, yalnızca bir dakika sonra Kadir Kaan Yurdakul ile girdiği ikili mücadelede dengesini kaybetti. Ayağının burkulması sonucu acı içinde yerde kalan Polat için sağlık ekipleri sahaya girdi.

FİBULA KEMİĞİNİN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Erdem Can Polat'a ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan futbolcu kontrollerden geçti. Yapılan kontroller sonucunda Polat'ın fibula kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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