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İnternet kafede çocukların bıçaklı kavgası kamerada! Ayırmak isteyen hastanelik oldu

İnternet kafede çocukların bıçaklı kavgası kamerada! Ayırmak isteyen hastanelik oldu
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Adana'da bir internet kafede çocuklar arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Oyun oynadığı bilgisayarın başından kalkarak kavgayı ayırmaya çalışan bir çocuk, dehşeti yaşattı. Araya girdikten sonra kavgaya taraf olan çocuk, cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocuğu başından yaraladı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir internet kafede çıkan kavga kanlı bitti. Oyun oynarken tartışan iki çocuğu ayırmak için araya giren bir başka çocuk, kavgaya dahil olarak cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocuğu başından yaraladı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bakımyurdu Caddesi üzerindeki iş yerinde saat 23.45 sıralarında yaşanan olayda, bilgisayar başından kalkıp kavgaya müdahale etmek isteyen çocuğun bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavganın ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TABURCU EDİLDİ 

Başından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Bıçağı kullanan çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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