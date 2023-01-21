Antalya'daki yangından aile faciası çıktı! Tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitleyip ölüme terk etmiş

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin, Hülya Çetinkaya ile kızı Filiz Kaplan olduğu tespit edildi. Tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitleyip, yangını çıkardığı belirlenen Okan Altay gözaltına alındı.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı. Okan Altay (28), içinde yanıcı madde olduğu değerlendirilen 5 litrelik bidon ile birlikte yaşadığı anneannesi Hülya Çetinkaya'nın (63) evine gelip, tartışmaya başladı.

PARA ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan (46) da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni Altay'ın dairesine indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

2 KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tartışma sırasında, evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan incelemede ise 2 kadının cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay de hastaneye götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı.

YANGIN ÇIKARIP KAPIYI KİLİTLEMİŞ

Yapılan incelemede; yangında ölen 2 kişinin Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı Filiz Kaplan olduğu, Okan Altay'ın yangın çıkarıp, teyzesi ile anneannesinin üzerine evin kapısını kilitlediği belirlendi. Altay, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hülya Çetinkaya ile Filiz Kaplan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildi.