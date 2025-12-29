Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Emniyet güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'da bir adrese operasyon düzenlendi. Elmalık köyündeki bir eve düzenlenen operasyonda kahraman polislerimiz ile DEAŞ'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bakan Ali Yerlikaya operasyonun detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

8 saat süren operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Operasyonlardan biri de Yalova'da gerçekleşti. İsmetpaşa mahallesi'nde bulunan bir adrese yönelik operasyonda polislerimize ateş açılmıştır. Maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. 8 polisimiz ve 1 bekçimiz ise yaralanmıştır." dedi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında operasyonda DEAŞ'lı 6 terörist öldürüldü.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Bu operasyonlardan birisi de 02.00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Maalesef bu operasyonda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. 6 terörist öldürülmüştür. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştır."

"ŞEHİTLERİMİZ, AZİZ MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYDU"

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

ŞEHİT POLİSLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Operasyonda teröristlerin ateş açtığı çatışmada Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu. Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Olay yerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yalova İl Jandarma Komutanlığından 1 Komando Timi, 2 Kobra ve 1 Shorland zırhlı araç sevk edildi.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 5 GÖZALTI VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

5 şüphelinin gözaltında olduğunu duyuran Tunç, "Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." dedi.