Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşmanın ardından genç kadına gönderilen mesajda, erkek tarafının “Bir kızın bu saatte metro kullanması bana doğru gelmiyor” sözleri dikkat çekti. Kadının mesajı paylaşmasının ardından tartışma büyüdü.

  • Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşının gece metro kullanmasını eleştiren mesajını sosyal medyada paylaştı.
  • Erkek, kadının gece saatlerinde metro kullanmasının kendisini rahatsız ettiğini ve görüşme saatlerinin ayarlanmasını istedi.
  • Kadın, erkeğin sözlerine tepki göstererek 'Bu saatte metro kullanması saçma mı?' diye yanıt verdi.

Bir kadın, ilk buluşmanın ardından erkek arkadaşından gelen mesajı paylaşınca dikkat çeken bir tartışma başladı. Genç adamın, kadının gece saatlerinde metro kullanmasından rahatsız olduğunu belirtmesi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

"BİR KIZIN BU SAATTE METRO KULLANMASI..."

Paylaşılan mesajda erkek tarafı, ilk buluşmanın ardından bazı durumların kendisini rahatsız ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bir kızın bu saatte metro kullanması bana çok doğru gelmiyor. Seninle geldiğim için ben de sana eşlik etmek zorunda kaldım ve eve çok geç döndüm."

Mesajın devamında ise görüşme saatlerinin buna göre ayarlanmasını istediğini belirten kişi, artan benzin fiyatları nedeniyle her seferinde gelip alamayacağını ifade etti.

GENÇ KADINDAN TEPKİ

Mesajı alan kadın ise bu sözlere, “Bu saatte metro kullanması saçma mı? Sen hangi devirde yaşıyorsun anlamadım” yanıtını verdi. Kadın, konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşarak yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

TARTIŞMA YARATTI

Paylaşılan mesajlarda erkek tarafının yaklaşımını destekleyenler olduğu gibi, kadınların gece saatlerinde toplu taşıma kullanmasının eleştirilmesini yanlış bulan yorumlar da dikkat çekti.

