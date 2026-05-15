Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Portekizli teknik direktör Joao Pereira ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
PEREIRA İLE YOLA DEVAM
Alanyaspor, genç teknik adam ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımının başında tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 42 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 11 galibiyet, 17 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.25 puan ortalaması yakaladı.