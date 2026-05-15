Haberler

İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis

İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Yaşar İpek, İsrail’e yönelik paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından açıklama yapan İpek, hedefinin İsrail devleti ve askerleri olduğunu belirterek paylaşımlarına devam edeceğini söyledi.

Şarkıcı Yaşar İpek, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlarla ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

TÜRKİYE HAHAMBAŞILIĞI VAKFI ŞİKAYETÇİ OLDU

İsrail’in saldırılarına tepki gösterdiği paylaşımlarındaki bazı ifadeler nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın şikayeti üzerine hakkında dava açılan Yaşar İpek’in yargılandığı davada karar çıktı. Dava, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“İSRAİL’İ DESTEKLEYENLERİ HEDEF ALDI”

Duruşmada savunma yapan İpek’in avukatı, müvekkilinin Türkiye’de yaşayan Yahudileri değil, İsrail’in saldırılarını destekleyen kişileri hedef aldığını ifade etti.

MAHKEMEDEN 3 YIL HAPİS KARARI

Mahkeme heyeti, Yaşar İpek hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği kanaatine vararak cezayı yarı oranında artırdı ve toplam ceza 3 yıla çıkarıldı.

“PAYLAŞIMLARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Kararın ardından Instagram hesabından avukatıyla birlikte video paylaşan Yaşar İpek, hedefinin İsrail devleti ve İsrail askerleri olduğunu söyledi. İpek açıklamasında Katil Siyonist İsrail’in soykırımından dolayı birtakım paylaşımlar yaptım. Bu nedenle bana dava açıldı. Bu hapis cezası benim insanlığımdan hiçbir şey götürmeyecek. Ben tamamen insani duygularımla hareket ettim" dedi.

“YATARI NEYSE YATARIM”

İpek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Benim karşı duruşum, Siyonist İsrail devleti ve askerlerine karşıdır. Bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Cezamın yatarı neyse yatarım.”

“İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ”

Yaşar İpek’in avukatı ise karara itiraz edeceklerini belirterek, “Bu hatalı karardan dönülecektir diye düşünüyorum” dedi.

Kaynak: Haberler.com
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Serkan Gürkan:

şaşırdım valla bu nasıl iş hayvan hakları savunucusuna ceza mı verilir Allah akıl fikir versin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşe Gül Uysal:

kadının cesareti var harbi taktir ettim ama bi de kocası olsa ne yapardı acaba o sesi çıkmazdı heralde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan Buyuksefil:

Allah belasını versin o hayvanlara eziyet edenlerin bir an önce bu karar düzeltilmeli hayvanları koruyanlara ceza verilmez ya ben şok oldum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum

Fenerbahçe'de 1 yıl daha oynamak için istediği paraya bakın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

Casusluk korkusu bunu da yaptırdı, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi

İmzalar atıldı!
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı