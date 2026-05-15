Yozgat'ta okul servisi faciası, 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası eğitim camiasını yasa boğdu. Saraykent ilçe merkezinden Söğütlü köyüne öğrenci taşıyan servis aracı, köy yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu ve şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

ACI HABERİ VALİ ÖZKAN DUYURDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, servis şoförü ve 2 öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaşanan can kayıplarını doğrulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Yaralı öğrencilerimizden birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının genel olarak iyi olduğu belirtiliyor."

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan yaralı kurtulan 7 öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.