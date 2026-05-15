Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile Virgínia Fonseca’nın ilişkisi sona erdi. Ayrılık kararını duyuran Fonseca’nın sözleri dikkat çekti.

7 AYLIK İLİŞKİ BİTTİ

Bir süredir birlikte olan Vinicius Junior ile Virgínia Fonseca’nın yollarını ayırdığı açıklandı. Çiftin yaklaşık 7 aylık ilişkilerini karşılıklı saygı çerçevesinde sonlandırdığı belirtildi.

VIRGÍNİA’DAN DUYGUSAL MESAJ

Ayrılığı duyuran Virgínia Fonseca, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Fonseca, “Birlikteyken, hayatımda yaşamaya karar verdiğim her şeye adadığım gibi ona da çok adandım” dedi.

“MÜZAKERE EDİLEMEZ OLANI ASLA MÜZAKERE ETMEDİM”

Ünlü isim açıklamasında, “Hayatım boyunca benim için müzakere edilemez olanı asla müzakere etmemeyi öğrendim. Bu yüzden bir şey benim için artık anlamını yitirdiğinde, orada kalmak için kalmaktansa bunu sevgiyle bitirecek olgunluğu tercih ederim” ifadelerini kullandı.

“BİRBİRİMİZİN YOLUNA SAYGI DUYUYORUZ”

Virgínia Fonseca ayrıca, “Bugün birbirimizin yoluna saygı duymayı seçtik” sözleriyle ayrılığı doğruladı. Açıklama kısa sürede büyük ilgi gördü.

VINICIUS ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Kupasız geçen sezon sonrası eleştirilerin odağında kalan Vinicius Junior’un, özel hayatındaki bu gelişmeyle yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Brezilyalı yıldızın yeni sezondaki performansı merak konusu oldu.