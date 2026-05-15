Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı
Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bugün yapılacak törenin ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüs ile stadyuma hareket edecek kafileye binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar da eşlik etti. Bu taraftarların arasında Fenerbahçe formalı bir taraftarın da olması dikkat çekti.
Süper Lig 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu akşam şampiyonluk kupasını resmen kaldıracak. Sarı-kırmızılıların Galatasaray Lisesi’nden başlayarak RAMS Park’a yol alacak üstü açık otobüs konvoyuna on binlerce taraftar yoğun katılım gösterdi.
FENERBAHÇELİ BİR TARAFTAR DA KUTLAMALARDA
Korteje katılanlar arasında sarı-kırmızılı formalar arasında bir Fenerbahçe formalı taraftarın yer alması da dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftarın, sarı-kırmızılı taraftarlar ile birlikte şampiyonluk coşkusuna eşlik ettiği görüldü.
SARI-LACİVERTLİLERDEN TEPKİ
Bu görüntü sosyal medyada hızla yayılırken Galatasaraylı taraftarların büyük çoğunluğu olayı pozitif karşılasa da, sarı-lacivertli taraftarlar duruma tepki gösterdi.