İşte olay adam Ederson'un dönmek istediği takım

Fenerbahçe’de performansı tartışılan Ederson’un Benfica’ya dönmek istediği öne sürüldü. Portekiz basınındaki iddia dikkat çekti.

Fenerbahçe’de performansı tartışma konusu olan Ederson hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BENFICA İDDİASI GÜNDEMDE

Portekiz basınından Glorioso 1904’ün haberine göre Ederson, eski kulübü Benfica’ya geri dönmek istiyor. Tecrübeli kalecinin yeniden Portekiz ekibinin formasını giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

PERFORMANSI TARTIŞILIYORDU

Sarı-lacivertli ekipte özellikle son dönemde performansıyla eleştirilen Ederson’un geleceği belirsizliğini koruyor. Taraftarların deneyimli kaleciye yönelik eleştirileri dikkat çekiyordu.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Ortaya çıkan iddiaların ardından Fenerbahçe’de kaleci rotasyonunda değişim yaşanabileceği konuşulmaya başlandı. Kulübün yeni sezon planlamasında farklı isimlere yönelebileceği belirtiliyor.

BENFICA CEPHESİ TAKİPTE

Portekiz ekibinin de eski oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Transfer sürecinin yaz döneminde netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökhan Martin:

bence bu ederson olayı tamamen para meselesi benfica dasaha ucuza adam alır oynatır bizde maaşı fazla diyolar zaten piyasa bu şekilde düşükken herkes yuvaya dönmek ister en mantıklısı bu yani

Haber YorumlarıHümeyra Rashidov:

ulan kadın futbolcuların haberini yapın birader kim uğraşcak erkeklerin nereye gidip geldiğiyle ya!! adam kaleci işte tutar tutamaz belli olmaz !!

Haber YorumlarıDuygu Kale:

allah allah bir futbolcu için bu kadar yaygara nediyr anlamadım ki!! bi kaleciden ne olacak sanki mevla büyük!! her işde bi hayır var yani!!

