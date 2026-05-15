İşte olay adam Ederson'un dönmek istediği takım
Fenerbahçe’de performansı tartışılan Ederson’un Benfica’ya dönmek istediği öne sürüldü. Portekiz basınındaki iddia dikkat çekti.
BENFICA İDDİASI GÜNDEMDE
Portekiz basınından Glorioso 1904’ün haberine göre Ederson, eski kulübü Benfica’ya geri dönmek istiyor. Tecrübeli kalecinin yeniden Portekiz ekibinin formasını giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
PERFORMANSI TARTIŞILIYORDU
Sarı-lacivertli ekipte özellikle son dönemde performansıyla eleştirilen Ederson’un geleceği belirsizliğini koruyor. Taraftarların deneyimli kaleciye yönelik eleştirileri dikkat çekiyordu.
AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ
Ortaya çıkan iddiaların ardından Fenerbahçe’de kaleci rotasyonunda değişim yaşanabileceği konuşulmaya başlandı. Kulübün yeni sezon planlamasında farklı isimlere yönelebileceği belirtiliyor.
BENFICA CEPHESİ TAKİPTE
Portekiz ekibinin de eski oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Transfer sürecinin yaz döneminde netleşmesi bekleniyor.