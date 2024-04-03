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Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale

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Yerel seçimlerde yüzde 55,48 oy oranıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından "seçilmemiş" sayılması üzerine kentte protestolar büyüdü. Şehirdeki protestolara katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş da polis müdahalesinin ortasında kaldı.

İZİNSİZ GÖSTERİ YAPANLARA MÜDAHALE

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında dün birçok mahallede izinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale

ERKAN BAŞ VE AHMET ŞIK'A GAZLI MÜDAHALE

Bugün DEM Parti'nin Van'da yapmak istediği basın açıklaması sırasında da gerginlik yaşandı. Kentteki protesto gösterilerine katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Ahmet Şık da müdahaleden etkilendi.

Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Caddede protesto gösterisi yaparken polislerin gazlı müdahalesine maruz kalan Baş zor anlar yaşarken tansiyonun yükseldiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Abdullah Zeydan Erkan Baş DEM Parti Van Güncel Haberler

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