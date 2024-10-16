Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede babası Nizamettin Kabaiş ve bazı yakınları Rojin'in mezarına kapanıp gözyaşı döktü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

CENAZEYİ BAHÇE SULARKEN GÖRDÜ

Arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım" dedi.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulan Kabaiş'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze namazı kılınırken Baba Nizamettin Kabaiş, fenalık geçirdi. Kılınan namazın ardından, Rojin'in tabutu kadınların omzunda defnedileceği alana getirilerek toprağa verildi.

BABA FENALIK GEÇİRDİ

Defin işleminin ardından Babası Nizamettin Kabaiş ve bazı yakınları Rojin'in mezarına kapanarak gözyaşları döktü. Cenaze törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Şedal da katıldı.