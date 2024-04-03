Üye Girişi
Haberler

Van'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ve beraberindeki gruba polis müdahale etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un açıklamasının ardından yasaklama kararına rağmen yürümeye çalışan ve uyarılara rağmen dağılmayarak slogan atan gruba polis müdahale etti.

Van İl Seçim Kurulunun, DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan, seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu Van'da toplandı. Toplantının ardından Bakırhan ve Oruç, DEM Parti milletvekilleri ile Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Burada toplananlara hitap eden Bakırhan, halkın iradesine hiç kimsenin engel olamayacağını söyledi.

Van'da DEM Parti Eş Genel Başkanlarına Polis Müdahalesi

"GENÇLERİN VE KADINLARIN İRADESİNİ HALKA TESLİM ETMELERİ İÇİN İKTİDARA ÇAĞRI YAPIYORUZ"

Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve itiraz edeceklerini belirten Bakırhan, "Halkımızın ortaya koyduğu onurlu duruşuyla demokrasinin ve özgürlük taleplerinin cevabını seçimde vermiştir. Gençlerin ve kadınların iradesini halka teslim etmeleri için iktidara çağrı yapıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu siyasi olaylara aracı olmasın. Türkiye bu haksız karar karşısında büyük bir ittifak yapmıştır. Halkımızı sahiplenen ve arkasında duran herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"ABDULLAH ZEYDAN'A MAZBATASI VERİLENE DEK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Oruç ise alınan karara tepki göstererek, "Bu sabah avukatlarımız, parti yetkililerimiz bir çalışma yürüttü ve oldukça geniş bir itirazı YSK'ye ulaştırdı. Bu itirazımız kabul edilinceye dek DEM Parti olarak halkımızla beraber demokratik mücadelede en güçlü şekilde tavır koyacağız. Abdullah Zeydan'a mazbatası verilene dek bu mücadelemiz devam edecek. Van halkının idaresine de sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Van'da DEM Parti Eş Genel Başkanlarına Polis Müdahalesi

TİP LİDERİ ERKAN BAŞ VE CHP MİLLETVEKİLERİ DE VAN'DA

Heyette, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılıç, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve parti temsilcileri de yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATANLARA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Açıklamanın ardından gruptakiler, terör örgütü lehine sloganlar atarak yürümeye çalıştı. Yapılan uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden gruptakilere polis müdahale etti. Ara sokaklara kaçarak ateş yakan ve polise taş atan göstericileri, polis ekipleri tazyikli su ve biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.

Van'da DEM Parti Eş Genel Başkanlarına Polis Müdahalesi

MAZBATA ABDULLAH ZEYDAN'A VERİLECEK

YSK, son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. DEM Parti'nin yaptığı itirazı kabul eden YSK, mazbatayı DEM Partili Abdullah Zeydan'a vereceğini duyurdu.

VAN'DA DEM PARTİ'NİN KAZANDIĞI BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245 bin 573 oy alarak yüzde 55.48 oranıyla kazanmıştı. AK Partili aday Abdulahat Arvas ise 120 bin 147 adet oyla, yüzde 27.51 oranında kalmıştı.

Van'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ve beraberindeki gruba polis müdahale ettiAbdullah Zeydan

Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Tuncer Bakırhan DEM Parti Van Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne? Lina isminin anlamı nedir? Lina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Lina ne demek, hangi dilde? TDK'ya göre Lina anlamı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bir Sevdadır 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024? BIST Bayramda borsa açık mı? Arefe günü okullar tatil mi 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Yaban Çiçekleri neden final yapıyor?
500

Yorumlar (11)

Mental Power:

Sonuna dek haklılar van halkı!Eğer kendi oylarının bir önemi yoksa neden oylama yapılıyor?

147
73
yanıtYanıtla
murtaza candurak:

bunlara bide sıfır evler verildi dmi

83
112
yanıtYanıtla
Alfa tr:

Sana vermedikleri için kıskanıyor musun o evler bu insanlarin Vergileriyle yapildi

yanıt1
yanıt6
murtaza candurak:

ödemedikleri elektrik faturalarıyla mı

yanıt6
yanıt0
Ibrahim Ozturk:

Kimden cesaret alıyorlar görün siz seçimleri sadece yönetici değişmesiyle sonuçlanıyor sanın hala.

43
79
yanıtYanıtla
Mustafa Güneş:

Balkondan demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı göstereceğiz de arkasından halkın seçtiği kişinin hakkını hile tuzak, v.b oyunlarla hakkını gasp et. Hangi parti olursa olsun. seçime girme izni verip sonra da böylesi antidemokrat bir tutumla, seçimi yok say. Var mı böyle bir demokras? Dünya'da? Bu uygulama, sizin seçtiğiniz bir adaya yapılsa, acaba sizler hoş görür müsünüz?

78
22
yanıtYanıtla
Çavuş Kenan:

Terör hariç her türlü siyasi görüşü partiye dine dile ırka meshebe saygım vardır ama terör kırmızı çizgidir önce terör ile arasına mesafe koyacaklar bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içip hainlik yapmayacaklar.

29
9
yanıtYanıtla
mahmut süt:

hiç bişey anlamadım

1
15
yanıtYanıtla
esrefpasali:

yazma o zaman,,, zorundamisin? trolmusun?...

yanıt15
yanıt1
Mevlüt Dündar:

iyi olmuş

4
6
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title