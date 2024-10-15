18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Türkiye'nin gözü kulağı günlerdir Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'te... Çok sayıda ekip tarafından aranan Rojin'den 18 gün sonra maalesef acı haber geldi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurttan Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılan Rojin'den bir daha haber alınamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'in, aramaların 18. gününde cansız bedeni bulundu.

CANSIZ BEDENİ VAN GÖLÜ SAHİLİNDE BULUNDU

Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖL SONAR CİHAZLARIYLA TARANDI

Öte yandan; Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapılırken, bölgeye yakın müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve rögar alanları da tek tek kontrol edildi. Su altı görüntüleme cihazı ROW ile Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen 3 sonar cihazı da kullanılarak gölde 90 kilometrekarelik alan tarandı.