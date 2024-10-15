Üye Girişi
Haberler

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendisinden 18 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Türkiye'nin gözü kulağı günlerdir Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'te... Çok sayıda ekip tarafından aranan Rojin'den 18 gün sonra maalesef acı haber geldi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurttan Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılan Rojin'den bir daha haber alınamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'in, aramaların 18. gününde cansız bedeni bulundu.

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ VAN GÖLÜ SAHİLİNDE BULUNDU

Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

GÖL SONAR CİHAZLARIYLA TARANDI

Öte yandan; Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapılırken, bölgeye yakın müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve rögar alanları da tek tek kontrol edildi. Su altı görüntüleme cihazı ROW ile Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen 3 sonar cihazı da kullanılarak gölde 90 kilometrekarelik alan tarandı.

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Molla Kasım Van Gölü 3-sayfa Güncel Van

Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü

Domuz eti kullanmakla suçlanan Yusuf, rüzgarı terse çevirdi
500

Yorumlar (26)

Çetin Sabuncuoğlu:

Artık hiç birimiz güvende değiliz… bu ülke yaşanacak bir yer olmaktan çıktı…,

203
59
yanıtYanıtla
Nizamettin null:

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLSUN ÇOK KÖTÜ VE ÜZÜCÜ OLAY ALLAH AİLELERİNE SABIR VERSİN

143
3
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Bu ulke bu durumu yag kuyrugu varidi diyenlrin eseri.

81
32
yanıtYanıtla
Sıraç Demir 05305056052:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ?? ?? ??

64
6
yanıtYanıtla
Deniz Kaya:

Herkes kendi güvenliğini kendisi sağlayacak galiba

61
7
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Bu kim ilk kez duyuyorum

3
51
yanıtYanıtla
Hikmet Bal:

merak ediyorum dünyada başka bir ülkede bu kadar musibetler varmı

46
7
yanıtYanıtla
Veysel Bırgun:

Allah rahmet eylesin. Bu ülkede artık hiç kimse hiçbir canlı güvende değil.

29
6
yanıtYanıtla
Suday:

Demek ki köydeydi bu kızcağız, evlerin birinde öldürülüp sahile atıldı, yoksa bu kadar zamandır aranıyor, sahilde bulunmaz mıydı?

27
6
yanıtYanıtla
Murat Ç:

ne tesadüf her iki kayıp olayı 18 gün sonra bulunuyor....

30
0
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Gece Masalı canlı izle! 15 Ekim Salı Bir Gece Masalı 7. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? CANLI maç izle! (İSPANYA SIRBİSTAN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! İspanya Sırbistan nereden izlenir? Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne? Ankaralı Turgut son hali ne? Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir? 16 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, İkizler burcu yorumu! 16 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya'dan bakıldığında Ay'ın her gece farklı görünmesinin sebebi nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.