Vali Gül: 2024 yılının ilk 9 ayında 193 operasyonda 148 suç çetesi çökertildi

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2024'ün ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, "Kendini kanundan nizamdan üstün gören bu şehir eşkıyalarına yönelik olarak 2024 yılının ilk 9 ayında 193 operasyonda 148 suç çetesi çökertildi. Bin 595 şahıs yakalandı, 964 şahıs tutuklandı, 417 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 535 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şunun özellikle altını çiziyorum. Hiç kimse devletimizden daha büyük, kanunlarımızdan daha üstün değildir "şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bilgiler de veren Gül, "Bu illetle canla başla mücadele eden güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk 9 ayında imal ve ticarete yönelik 7 bin 353 operasyonda 12 bin 696 şahıs yakalandı, 5 bin 552 şahıs tutuklandı, 3 bin 597 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 18 ton uyuşturucu, 32 milyona yakın hap, 7 bin 984 kök kenevir ele geçirildi" dedi.

İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı Vali Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı.

'TERÖRİZMİN FİNANSMANINA DARBE VURULDU'

Vali Gül açıklamasının başında yaşanan terör olaylarıyla ilgili, "65 bin 397 mesai arkadaşımızla İstanbul'un Huzuru, Türkiye'nin Huzuru için hep birlikte çalışıyoruz. Nüfusu 16 milyona yaklaşan bu şehir, dünyanın en büyük metropollerinden biri. Terör örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, dolandırıcılarla, göçmen kaçakçılarıyla, uyuşturucu tüccarlarıyla, huzuru bozan her türlü suç odağıyla mücadelemize var gücümüzle devam ediyoruz. Bu noktada, mücadelemizin en önemli başlıklarından biri olan terörle ilgili verilere baktığımızda, bu yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 732 operasyonda 5 bin 567 şahıs yakalandı, 531 şahıs tutuklandı, 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Biri bombalı, biri silahlı, biri silahlı bombalı ve bıçaklı olmak üzere 3 terör eylemi engellendi. Ele geçirilen 8 milyon 483 bin TL ile terörizmin finansmanına darbe vuruldu. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere tüm terör yapılarına karşı amansız bir mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

'HİÇKİMSE DEVLETİMİZDEN DAHA BÜYÜK DEĞİLDİR'

"Organize suçlarla mücadelemize de tavizsiz devam ediyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Gül, "Kendini kanundan nizamdan üstün gören bu şehir eşkıyalarına yönelik olarak 2024 yılının ilk 9 ayında 193 operasyonda 148 suç çetesi çökertildi. Bin 595 şahıs yakalandı, 964 şahıs tutuklandı, 417 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 535 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şunun özellikle altını çiziyorum. Hiç kimse devletimizden daha büyük, kanunlarımızdan daha üstün değildir. Hemşehrilerimizin, şehrimizin huzurunu kaçıran herkes karşısında devletimizi, güvenlik güçlerimizi adaleti bulacaktır" şeklinde konuştu

'ASAYİŞ SUÇLARINDA BU YILIN SUÇ ORANLARI GEÇEN SENEDEN DAHA DÜŞÜK'

Mücadelemizin en önemli başlıklarından biri de asayiş diyen Vali Gül, "4 bin 4 ekibimizle görev yapan toplam 31 bin 947 polisimiz, jandarmamız ile hamdolsun, suç oranlarını düşürmeye, aydınlatma oranlarını artırmaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, sayın bakanımızın öncülüğünde büyük başarılar elde ettik. İstanbulumuzun her karışında 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 9.5, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yaklaşık yüzde 27 oranında azalma sağlandı. Aynı zamanda kişilere karşı işlenenlerde yüzde 98.5, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 80.4 aydınlatma oranıyla geçen yılki oranların üzerine çıkıldı. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otoda hırsızlık yüzde 59, kapkaç yüzde 57, yankesicilik yüzde 44, oto hırsızlığı yüzde 47, evden hırsızlık yüzde 38 oranında azaldı. Dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışmamız gerektiğini hep söylüyorduk. Bu konuda hemşehrilerimizin ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde rakamlarımızı önceki yıla göre düşürmeyi başardık. Asayiş suçlarına baktığımızda bu yılın suç oranları, geçen seneden daha düşük. Altını çizerek söylüyorum bu düşüşleri bundan sonraki aylarda da görmeye devam edeceğiz. Çünkü, çeşitli suçlardan kimi beş, kimi 10 ve daha fazla yıldır aranan 117 bin 835 şahıs yakalandı. Özelikle 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 37 arttı. Bu şahısların yakalanması demek, mal varlığına karşı suçlarda ve kişilere karşı işlenen suçlarda azalma demektir. Polisimize ve jandarmamıza takviye olarak verilen araçları ve donanımı da eklediğimizde bu başarıların artarak devam edeceğini görüyoruz. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar bu konuda yanlış algı yapanlara kesinlikle prim vermesinler. Bu güzel tabloya vesile olan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'18 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ'

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili verileri paylaşan Vali Gül, "Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer konuda ruhsatsız silahlar. 2024 yılının ilk 9 ayında 15 bin 245 silah ele geçirildi. 17 bin 407 kişi yakalandı. Bu alandaki çalışmalarımız tavizsiz devam edecektir. Bütün birimlerimize mücadele verdiğimiz konulardan biri de uyuşturucuyla mücadele. Bir babanın yüreği üzüntüden nasıl çarpıyorsa, bir annenin nasıl canı yanıyorsa bizim de bu konuya bakışımız öyle. Bu konuda en büyük destekçimiz olan sizler aracılığıyla şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bataklığa bir kişinin bile düşmesine gönlümüz razı değil. Bu illetle canla başla mücadele eden güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk 9 ayında imal ve ticarete yönelik 7 bin 353 operasyonda 12 bin 696 şahıs yakalandı, 5 bin 552 şahıs tutuklandı, 3 bin 597 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 18 ton uyuşturucu, 32 milyona yakın hap, 7 bin 984 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede etkin bir iletişim ve vatandaşlarımızdan gelen ihbarların, bilgi akışının çok önemli olduğu hepimizin malumu. Bu anlayışla hayata geçirilen Narkotik Vaka Analiz Sistemi yani NARVAS'a son 9 ayda yapılan ihbar sayısı 29 bin 193 Bu kapsamda yapılan 7 bin 947 operasyonda 12 bin 696 şüpheli yakalandı. Hemşehrilerimize bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'117 ÖLÜMLÜ KAZADA 130 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Konuşmasının devamında trafikle ilgili de verilerden de bahseden Gül, "Ülkemizdeki araç sayısının yaklaşık beşte birine sahip şehrimizin en önemli başlıklarından biri de trafik. Hemşehrilerimizin evlerine, işlerine, okullarına zamanında yetişebilmesi, güvenli ve akıcı bir trafik için 5 bin 583 personel, 813 ekiple görevinin başındayız. Bütün hemşehrilerimizin güvenliği için bu yılın ilk 9 ayında 12 milyondan fazla denetim yaptık. Buna rağmen 44'ü motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere meydana gelen 117 ölümlü kazada maalesef 130 vatandaşımız hayatını kaybetti. 30 bin 539 vatandaşımız yaralandı. Trafik kurallarına uymayan, yasadışı çakar taktığı tespit edilen araçlara 2 bin 633 cezai işlem uygulandı. Bu noktada hem yayalarımızdan hem de sürücülerimizden öncelikli ricam, lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Özellikle motosiklet, elektrikli skuterla yola çıktığımızda daha dikkatli olalım. Yeri gelmişken şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Zaman zaman medyada karşımıza çıkan asker uğurlaması, düğün konvoyu ve benzeri sebeplerle trafiğin aksatılması, silah kullanılması buna asla müsaademiz yok. Medyaya yansısın yansımasın tespit edilen her suça güvenlik kuvvetlerimiz müdahil oluyorlar. Gerekli cezai işlemleri yapıyorlar. Bununla ilgili yaptırımlara devam ediyoruz. Birimizin sevinci; kimsenin işine, evine, sevdiklerine ulaşmasına mani olmamalı" dedi.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDA BÜYÜK YOL KATETTİK'

Konuşmasının sonunda kaçak göçmenlerle ilgili konuşan Gül, "Savaşlar, kıtlıklar ve iklim değişikliği sebebiyle her geçen gün daha da büyüyen, dünyanın meselesi haline gelen göç bir diğer başlığımız. Ne yazık ki yüz milyonlarca insan, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Bu noktada ülkemiz ve şehrimiz hedef ve geçiş noktalarından biri. Göç İdaremizin ve güvenlik güçlerimizin insani değerlerden, hukuktan taviz vermeden yürüttükleri çalışmalar neticesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığında büyük yol kat ettik. 1 milyon 51 bin 228 yabancının yaşadığı şehrimizde insan kaçakçılarına karşı ilk dokuz ayda yapılan 244 operasyonda 560 şahıs yakalandı, 164 şahıs tutuklandı, 88 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 116 araca el konuldu. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 493 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 54 bine yakın düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı işlemi başlatıldı" ifadelerine yer verdi