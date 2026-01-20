Haberler

Alkollü Sürücünün Çarptığı Polis Memuru Fatih Oral, 1 Yıl 7 Ay Sonra Şehit Oldu

Alkollü Sürücünün Çarptığı Polis Memuru Fatih Oral, 1 Yıl 7 Ay Sonra Şehit Oldu
Güncelleme:
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarptığı trafik polisi Fatih Oral, 1 yıl 7 ay süren tedavi sürecinin ardından Aydın'da şehit oldu. Olay, 19 Haziran 2024'te meydana gelirken, sürücü Aykut Şahmeran tutuklandı. Oral'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Konya'ya gönderildi.

DİYARBAKIR'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı polis memuru Fatih Oral (46), tedavi gördüğü hastanede 1 yıl 7 ay sonra şehit oldu. Oral için Aydın'ın Çine ilçesinde tören düzenlendi.

Olay, 19 Haziran 2024 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Aykut Şahmeran'ın kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasında görevli trafik polisi Fatih Oral'a çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Şahmeran'ın 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şahmeran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından tutuklandı. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AYDIN'A GETİRİLDİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi süren polis memuru Fatih Oral, eşinin yaşadığı Aydın'a getirildi. Çine Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Oral, dün şehit oldu. Oral'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

EŞİ VE KIZLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Oral için hastane önünde tören düzenlendi. Törende, şehit Oran'ın eşi Tuğba Oral ile 3 kızı, gözyaşlarına hakim olamadı. Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Oral'ın cenazesi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tören mangası ile cenaze aracına konularak memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
