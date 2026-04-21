Ürdün'de bu yıl 23 Nisan Osmanlı mirası Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nda kutlandı

Ürdün'de yaşayan Türk ve Ürdünlü çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl Amman'daki Osmanlı mirası Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nda kutladı.

Etkinlik, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Ürdün'deki Türk derneklerinin işbirliğiyle düzenlendi.

Hicaz Demir Yolu'nun modern bir şekilde yeniden inşası için Türkiye, Ürdün ve Suriye arasında mutabakata varılan bir dönemde gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'nun yaptığı konuşmayla başladı.

Türkçe ve Arapça şarkılar aynı sahnede

Yunus Emre Enstitüsü Amman Koordinatörlüğü bünyesindeki eğitmenlerin rehberliğinde haftalardır hazırlanan çocuklar, programda Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.

Ürdün'de yaşayan Türk ailelerin çocukları ile ebeveynlerinden biri Türk olan çocuklardan oluşan koronun repertuvarında "Böyle gelmiş böyle geçer dünya" şarkısı ve bununla aynı melodiye sahip Arapça "Bintiş Şelebiye" şarkısı da yer aldı.

Etkinliğe yüzlerce kişi katılırken, yetimhanelerden gelen 60 Ürdünlü çocuk da programda yer aldı.

TİKA tarafından restorasyonu ve yapımı devam eden müze ve tarihi istasyonda düzenlenen etkinlikte çocuklar ayrıca Filistin halayları çekti.

Tarihi trenle yolculuk

Osmanlı döneminin önemli ulaşım projelerinden biri olan Hicaz Demir Yolu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk ve Ürdün bayraklarıyla donatılmış trenle tarihi raylarda çocuklara tur düzenlendi.

Katılımcılar, yaklaşık 40 dakikalık yolculukla Um el-Hiran İstasyonu'na götürülüp tekrar Amman'a getirildi.

Çocuklar için renkli etkinlikler

Etkinlik kapsamında çocuklar için oyun alanları kuruldu. Tiyatro ve sihirbaz gösterileri sahnelendi. Patlamış mısır ve pamuk şeker stantları açıldı.

Çocuklara oyuncaklar ve çeşitli yiyecekler ikram edildi. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklara TİKA tarafından tişört dağıtıldı.

"23 Nisan'ın çocuklar arasındaki bağı güçlendirmede sembolik bir anlamı var"

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Amman'da sembolik bir mekanda, Hicaz Demir Yolu Amman İstasyonu'nda kutladıklarını söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk Meclisimizin kuruluş günü olan 23 Nisan'ı 1929 yılında dünya çocuklarına ithaf etmiştir. Bu günün, geleceğimizin teminatı olan çocuklar arasındaki bağı güçlendirmede sembolik bir anlamı vardır." diyen Caymazoğlu, çocukların geleceğin inşacıları olduğunu ifade etti.

Amman'da 23 Nisan etkinliğinde Türk çocuklar ile Ürdünlü çocukları bir araya getirdiklerini aktaran Caymazoğlu şunları kaydetti:

"Burada Türk çocukları ve yetimhanelerden bir grup Ürdünlü çocuğu bir araya getirmeye çalıştık. Barış, sevgi ve gerçek kardeşlik mesajı veren ve her türlü hesaptan arınmış olan çocuklar için güzel bir etkinlik düzenledik."

Caymazoğlu, Ürdün makamlarına ve Hicaz Demir Yolları Amman İstasyonu Müdürü Zahi Halil'e etkinlikteki işbirlikleri için teşekkür etti.

"Bu tren iki ülke arasındaki derin tarihi bağı temsil ediyor"

Hicaz Demir Yolları Amman İstasyonu Müdürü Zahi Halil de 125 yıllık tarihi istasyonda 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği ve Ürdünlü yetim çocuklarla birlikte kutlamış olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İstasyondaki müzenin TİKA tarafından inşa edildiğini ve bu yıl içinde açılmasının planlandığını kaydeden Halil, "Şimdi, tarihi trenle (çocuklarla) bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu tren, biz ve Türk kardeşlerimiz arasındaki ortaklığı, iki ülke arasındaki derin tarihi bağı temsil ediyor." dedi.

Halil, etkinliğin Amman Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nda yapılması dolayısıyla Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Etkinliği anlamlı kılan mekan: Hicaz Demir Yolu İstasyonu

Yunus Emre Enstitüsü Amman Koordinatörü Mustafa Öztürk, etkinliği anlamlı hale getiren unsurun Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nda yapılması olduğunu dile getirdi.

Öztürk, "Hem Türk çocuklar hem Ürdünlü çocuklar böyle bir kardeşlik duygusu içerisinde bu güzel günde bir araya geldi, çocuklar çok eğlendiler, belki ilk defa trene binenler oldu." ifadelerini kullandı.

TİKA Amman Koordinatörü Cavit Köseoğlu da "TİKA Başkanlığımız tarafından tadilatı ve yapımı devam eden Hicaz Demir Yolu Amman İstasyonu'nda, Ürdün'deki çocuklarla birlikte 23 Nisan'ı kutladık. dedi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Ürdünlü İmad Faris ise "Kendi adıma ve tüm çocuklar adına TİKA'ya ve Türk Büyükelçiliğine çok teşekkür ederim." diyerek etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik, Hicaz Demir Yolu yeniden canlandırılarak Körfez'i Türkiye üzerinden dünyaya bağlama projesinin yeniden gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Çocukların rahat katılım sağlayabilmesi adına etkinlik, 23 Nisan'dan önce düzenlendi.

Amman'daki Hicaz Demir Yolu İstasyonunu ziyareti sırasında AA'ya konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlayan "modern Hicaz Demir Yolu'nu" inşa etmek istediklerini söylemişti.

Bakan Uraloğlu, Ürdün'ü Türkiye'ye bağlayacak demir yolu projesine gelecek yıl başlamayı planladıklarını belirtmişti.