GoTurkey mikro dizileri 3 milyar görüntüleme aldı

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, GoTurkey'de 5 dizi yayınlandığını, her bölümünün 2 dakika sürdüğünü ve bütün platformlara yüklendiğini belirterek, "Dizilerin çok kısa bir sürede ulaştığı görüntülenme süresi 3 milyar. Bu durum turizmle sinema arasında çok önemli bir ilişki olduğunun altını çiziyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle yapılan Uluslararası Turizm Filmleri Festivalinin açılış konferansı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, programda yaptığı konuşmada, sinemanın 120 yıllık tarihiyle ayrı bir dünya olduğunu belirterek, zamanla sinemanın değişirken, insanoğlunu da değiştirdiğini söyledi.

İnsanların uzun film izlemeye tahammülünün kalmadığı bir dönemi yaşadıklarını belirten Bostancı, sinemanın herkese ulaşmasının önemine dikkati çekti. Bostancı, "Sinema tüm gücüyle varlığını devam ettirecek ve turizm de buna zemin hazırlayacak." ifadelerini kullandı.

"Dünyada yaklaşık 1 milyar insan, Türk dizilerini düzenli olarak seyrediyor"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven de Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin her yıl başka bir şehirde yapıldığını belirterek, bunun kendileri için kıymetli olduğunu dile getirdi.

Turizm ve sinema ilişkisini ABD'li sinemacılardan öğrendiklerini belirten Güven, "Dünyada turizm için en iyi filmleri Amerikalılar yaptı ama şu ana kadar Amerikalılar yaptı. Artık en iyi biziz. Türkiye'ye yaklaşık 64 milyon turist geliyor. Bunun birçok unsuru var. Türk dizilerinin turizmde çok önemli bir rol oynadığını hepimiz biliyoruz." dedi.

Türkiye'nin bir sinema ülkesi olduğunu, son 20 yılda sinema endüstrisinin üzerine yeni bir endüstri inşa ettiklerini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Dünyada yaklaşık 1 milyar insan, Türk dizilerini düzenli olarak seyrediyor. Türk dizileri Amerikan dizilerinden çok farklı diziler. Amerika biraz da kendi yapısından, kültüründen kaynaklı nedenlerle dizilerinin izlendiği yerlere tüm yaşam tarzıyla gidiyor. Tüm yaşam biçimini götürüyor filmleriyle. Türk dizileri ise izlendiği ülkede izleyicileri Türkiye'ye davet ediyor. Biz davet dizileriyiz, bizim dizilerimizi daha çok beğeniyorlar mı bilmiyorum ama daha çok seviyorlar ve dizilerin çekildiği yerleri görmek için Türkiye'ye geliyorlar."

Türkiye'nin tanıtımı için çekilen 5 mikro diziye 3 milyar görüntüleme

Türkiye'nin tanıtımı için GoTurkey sitesinde yayınlanan 5 dizi olduğunu kaydeden Güven, bunlardan 2'sinin Antalya'da, 2'sinin İstanbul'da ve birinin de Kapadokya'da çekildiğini söyledi.

Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi çekimleri devam eden dizilerimiz var. Burak Özçivit'in oynadığı İzmir-Urla-Çeşme dizimiz var, yakında yayında olacak. Bugün ya da yarın yüklenecek Bodrum tanıtımı için dizimiz var. Bu dizide Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım başrolde oynuyor. Güneydoğu Anadolu için de çok güzel bir dizi yaptık. Ankara ve Karadeniz Bölgeleri için de kısa dizilerin ihale süreci devam ediyor. GoTurkey için yaptığımız mikro dizilerin her bir bölümü 2 dakika sürüyor ve dünyadaki bütün platformlara yükleniyor. Dizilerin çok kısa bir sürede ulaştığı görüntülenme süresi ise 3 milyar. Bu durum, turizmle sinema arasında çok önemli bir ilişki olduğunun altını çiziyor. Biz bir sinema ülkesiyiz aynı zamanda da çok iyi bir turizm ülkesiyiz. Hem sinema üretimimizi hem turist sayımızı artıracağız."

7 dalda 21 ödül verilecek

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk de festivalin 11 Haziran'a kadar süreceğini söyledi.

Yarın CSO Ada Ankara'da yapılacak ödül töreniyle 7 dalda 21 ödül verileceğini belirten Türk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 35 ülkeden 385 film yarışmaya katıldı. Festivalde, Oscar, Emmy, Cannes Film Festivali ödüllü yönetmenler, Çin'den Amerika'ya, Hindistan'dan Romanya'ya kadar birçok ülkeden katılımcı var ve katılımcıların özellikle istedikleri şey öğrencilerimizle buluşmak. Öğrencilerimiz film festivalini epey bir süredir bekliyorlardı. Festivalle uluslararasılaşma ve yapımcıların öğrencilerle buluşmasını sağlayabilme amacımızdı. Filmlerin gösterimleri ise üniversitemizin çeşitli salonlarında devam edecek."

Dünya Film Festivalleri Komitesi Başkanı Can Saraçoğlu da İstanbul'da başlayan, Kapadokya, Gaziantep, Antalya ve Efes'te devam eden bu yolculuğun bu yılki durağının Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara olduğunu kaydetti.

Festivalin sadece bir film festivali değil, aynı zamanda bir turizm tanıtım etkinliği olduğunu belirten Saraçoğlu, katılımcı, film başvuru sayısı ve organizasyon başarısıyla da dikkati çektiklerini söyledi.

Programın sonunda Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk'e Avrupa ve Kuzey Amerika UNESCO Kulüpleri ve Dernekleri Federasyonu Başkanı Loannis Maronitis tarafından plaket takdim edildi.