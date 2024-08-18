Bu yıl Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından 9'uncusu düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 30 ülkeden katılımcıyla kültürler arası etkileşimi arttırmayı hedefliyor.

Fuarın Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Kültürel Miras Yetkilisi Taha Zahid Özdemir ve Akdem Yayınları Editör Yardımcısı Hafsa İpek Deykitli, fuara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Bir kültür aktarımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, bu yılki fuara 30 ülkeden 300'den fazla yayınevinin katıldığını belirterek, "Önemli bir dönemden geçiyoruz, İslam dünyası genelinde zor zamanlardan geçiyoruz ve biz bu zor zamanlarda 'Kitap Gelecektir' sloganıyla fuarımızı organize ettik. Gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz ve bunun da kitapla olacağını düşünüyoruz." dedi.

Fuarın 9 gün boyunca sabah 10 ile akşam 10 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu dile getiren Ağırakça, İslam dünyasından Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katıldığı yüzden fazla konferans ve panelin de fuar programında yer aldığını söyledi.

Her gün çocuklara ve gençlere yönelik yaklaşık 20 etkinliğin gerçekleştirildiği bilgisini veren Ağırakça, şunları kaydetti:

"Arap diasporasının, Türkiye'de yaşayan yabancı göçmenlerin bir buluşma noktası, bir kültür festivali burası. Onların kültürle olan bağını kurmaya çalışıyoruz. Türkler olarak onlarla birlikte organize ediyoruz. Bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Bir kültür aktarımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tercüme hareketlerini destekliyoruz. Özel bir 'Copyright' köşesi bölümümüz var. Türk edebiyatından Arap edebiyatına telif satışları üzerinde duruyoruz. Aslında fuarımız çok yönlü bir kültürel akış."

"Arap coğrafyası dışındaki en büyük Arapça kitap fuarı"

Ağırakça, fuarın özellikle Türkiye'de bulunan yabancılara yönelik olduğuna işaret ederek, "Bunların içerisinden bir kısmı Türkiye'ye turist olarak gelmiş bir kitle var. Fuarda sadece Arap coğrafyasından insanlar görmezsiniz, burada Cibuti, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, İrlanda, İngiltere, Almanya'dan ve dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara, elliyi aşkın ülkeden ziyaretçi geldiğini tespit ettiklerini anlatan Ağırakça, İstanbul'da bulundukları için fuara gelenler ile özel olarak fuar için kendi ülkesinden gelen insanların olduğunu ifade etti.

Ağırakça, "Bu anlamda Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Arap coğrafyası dışındaki en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Fuarı ilk kez düzenlediklerinde 450 metrekarelik küçük bir alanda 30 kadar yayıncıyla başladıklarını, bugün ise on bin metrekarelik bir alanda 300'ü aşkın yayıncıyla bir arada olduklarını anlatan Ağırakça, "Buranın organizasyonunu Mısırlı, Suriyeli, Iraklı, Lübnanlı farklı arkadaşlarla birlikte yürütüyoruz. Bu anlamda zor bir organizasyon. Tabii önemli temel taşlarından biri de şu ki, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği bizlerle birlikte. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve İstanbul Ticaret Odası'nın da organizasyona çok büyük destekleri var." değerlendirmesini yaptı.

Ağırakça, Türk yayınevlerini fuara özel olarak davet ettiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece Arapça kitapla ilgilenen Türk yayıncılar burada ama biz Türkiye'de çocuk edebiyatıyla, kurgu edebiyatla, kurgu dışı edebiyatla ilgilenen yayıncılarımızı da davet ediyoruz. Ayrıca telif hakları ajanslarını da davet ediyor, burada özel buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Önceden randevu planlamaları yapıyor, karşılıklı telif alışveriş süreçlerini yönetmeye çalışıyoruz."

"Osmanlı tarihiyle alakalı yayınlar ilgi görüyor"

IRCICA Kültürel Miras Yetkilisi Taha Zahid Özdemir, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı kültür, sanat ve tarih alanında faaliyetler gösteren bir merkez olarak fuara ikinci kez katıldıklarını aktardı.

Faaliyetleri arasında yayınların da bulunduğuna işaret eden Özdemir, "Kur'an-ı Kerim, İslam sanatları ve hat gibi çalışmalarımız var. Osmanlı tarihi, Arap tarihi ve Kudüs çalışmalarımız, bunlarla ilgili yayınlarımız var." dedi.

Arapça kitap fuarı olduğu için stantlarında ağırlıklı olarak Arapça kitapların yer aldığını ifade eden Özdemir, IRCICA yayınları arasında Rusça, Fransızca, Türkçe, İngilizce ve Arapça ağırlıklı olmak üzere çeşitli dillerde yayınlarının bulunduğunu kaydetti.

Özdemir, Abdülhamid Han arşivi ve Konya fotoğrafları albümü gibi eserlerin de ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu, yurt içinden ve yurt dışından yayıncıların ve okuyucuların yanı sıra kütüphane, üniversite ve müzelerde görevli pek çok kişinin de bu eserlere ilgi gösterdiğini anlattı.

IRCICA'nın hat sanatı yarışmalarının öncüsü olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bilinen üstatlar zamanında hep IRCICA yarışmalarına katılmış, buradan yetişmiş, şimdi de öğrenci yetiştiriyorlar. Haftalık kurslarımız var, Japonya, Amerika, Hindistan, Pakistan'dan, İslam coğrafyasından çok çeşitli hattatlarımız geliyor. Hem online hem de yüz yüze hat çalışıyor, sonra icazetlerini alıyorlar. Üç yılda bir de hat yarışmamız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, fuara Arap coğrafyasından gelen ziyaretçilerin Arapça Osmanlı tarihi, Osmanlı hattıyla yazılmış Kur'an-ı Kerim Mushaf'ı ve hat sanatına ilişkin eserlerin, özellikle Osmanlı dönemi tarihi fotoğrafların ve Osmanlı tarihiyle alakalı yayınların ilgi gördüğünü söyledi.

"Kültürlerarası köprü görevi görüyoruz"

Akdem Yayınları Editör Yardımcısı Hafsa İpek Deykitli, fuarın kuruculuğunu yaptıklarını belirterek dokuz yıllık serüvene ilişkin, "Başta fuar alanı burada kurulmuyordu, daha mütevazi ve küçüktü. Bizler bu fuarlara her zaman destek verdik ve desteğimizin karşılığını da elhamdülillah bulduk. Bu da bizim için çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

Deykitli, kitaplarla her iki tarafın da gönlünü yaptıklarını işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizler Türküz ve Arapça konuşabiliyoruz, eğitim kurumlarında Arapça öğrenen arkadaşlarımız buraya gelip pratik yapıyor. Yabancı arkadaşlar onların Arapça konuştuklarını duyduklarında çok mutlu oluyor. Biz de aynı zamanda kurumumuzda yabancılara Türkçe öğretiyoruz, onların da burada Türkçe konuşması bizleri çok mutlu ediyor. Akdem İstanbul olarak kültürlerarası köprü görevi görüyoruz."

Bu yıl daha çok turist karşıladıklarını vurgulayan Deykitli, onların da isteklerini karşılamaya çalıştıklarını, ziyaretçileri her zaman güzel karşılamaya dikkat ettiklerini, ev sahibi oldukları için misafir alanlarının boş kalmadığını söyledi.

Deykitli ayrıca stantlarında dil eğitimi merkezi oldukları için Türkçe ve Arapça eğitim ağırlıklı kitaplar yer aldığını paylaşarak, "Bununla kalmıyoruz, Arapçayı daha da açıyoruz. Basın Arapçası, sağlık Arapçası, okul Arapçası, hukuk Arapçası, terimler sözlüğü, Türkçe eğitim setlerimiz ve en önemlisi 'Miftahul Arabiyye' setimiz var." dedi.

Bu yıl "Kitap Gelecektir" sloganıyla kapılarını açan 9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı bugün son bulacak.