Turistik Doğu Ekspresi sefere başladı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi'ne ilave olarak Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduklarını belirterek, "Ekspresin bugün başlayan yeni sezonunda 60 sefer gerçekleştireceğiz, yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz." dedi.

Uraloğlu, Tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen "2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni"nde yaptığı konuşmada, ilk seferine 1949'da başlayan Doğu Ekspresi'nin hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının izinde olduğunu söyledi.

75 YILDIR DEVAM EDEN YOLCULUK

Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece bir tren yolculuğu olmadığına işaret eden Uraloğlu, "Ekspresimiz aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan zaman yolculuğudur. Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında 75 yıldır 1360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamlıyor." diye konuştu.

Uraloğlu, dünyanın en güzel tren rotalarından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019'da yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduklarını anımsatarak, ekspresin, konforlu bir şekilde Türkiye'nin zengin kültürünü, doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel araçlarından biri olarak yol aldığını anlattı.

BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR

Tren seferinin, özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, "2019'da ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Ekspresin bugün başlayan yeni sezonunda da 60 sefer gerçekleştireceğiz, yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz. Trenimiz, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'NE İLGİ YOĞUN"

Uraloğlu, Erzurum'un 2025'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından turizmin başkenti, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunca da 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' seçildiğini söyledi. Erzurum'un 2025'te önemli iki etkinliğe başkentlik edeceğini bildiren Uraloğlu, "4 saatlik duruşla Erzurum'da mola verecek trenimizin şehre ayrı bir hareket getireceğine ve trenle seyahat eden yolcularımızın bu kentte gerçekleşecek aktivitelerden bazılarına doğrudan katılabilme ayrıcalığı yakalayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi olduğunu, vatandaşların bilet bulmakta güçlük yaşayabildiğini ve bu durumun özellikle Ankara'dan Kars istikametine yola çıkan trenlerde yaşandığını aktardı. Aynı güzergah üzerinde Kars'tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerinin de olduğuna işaret eden Uraloğlu, bu istikamette bilet temin etmenin daha kolay olduğunu belirtti.

DİYARBAKIR EKSPRESİ BİLETLERİ DE SATIŞTA

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nden sonra yoğun talep üzerine Turistik Diyarbakır, Bölgesel Turistik Kars–Erzurum, Ankara-Tatvan Turistik ekspresleri gibi yeni rotaları da başlattıklarını anımsattı. Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Ankara-Diyarbakır yönüne ait seferlerinin bilet satışlarının bugün başladığını bildiren Uraloğlu, turistik Diyarbakır Ekspresi'nin en az Turistik Doğu Ekspresi kadar dikkat çektiğini ve ilgi uyandırdığını söyledi.

YURT DIŞINDA DA TREN ROTALARI VAR

Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni, Ankara-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara yönlerinde 4 gidiş, 4 dönüş olmak üzere 8 tren seferi olarak planladıklarını aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu trenimiz de Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ Yolçatı'da 4 saat turizm amaçlı duracak. Bölgesel Turistik Kars-Erzurum Ekspresi'nde, 12 gidiş 12 dönüş olmak üzere 24 tren seferi, Turistik Tatvan Ekspresi'nde ise 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 tren seferi gerçekleştireceğiz. Seyahat severler için sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tren rotalarımız bulunuyor. Avrupa'ya ulaşmanın en keyifli ve ekonomik yollarından biri olan İstanbul-Sofya Ekspresi'yle Avrupa'ya konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. 2024'te İstanbul-Sofya güzergahında 37 bin yerli ve yabancı turist seyahat etti.

"DEMİR YOLLARINDA YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

Bakan Uraloğlu, turistik ekspreslerin aynı zamanda Türkiye'nin turizm haritasında yeni bir sayfa açtığını ve ülkenin uluslararası tanıtımına önemli ölçüde katkı sağladığını anlattı.

Bu trenlerin, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ülkeye çekerek kültürel etkileşimi güçlendirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: 2002'de bu yana demir yollarına gerekli yatırımları yapmasaydık bugün turistik trenlerden, yenilikçi demir yollarından, tren kültüründen bahsetmek de mümkün olmayacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demir yollarında yepyeni bir dönem başlattık ve yeniden bir bahar havası oluşturduk. 22 yıl içinde 10 bin 948 kilometre ağımızı 13 bin 919 kilometreye çıkararak mevcut hatlarımızın büyük bölümünü elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demir yollarımız çağın gerektirdiği değişimi yakaladı ve dinamik bir yapıya kavuştu. Elbette durmuyoruz… 2028'e kadar demir yolu hat uzunluğunu 17 bin 287 kilometreye, 2053'e kadar da 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz.

Konuşmasının ardından seyahat edecek yolcularla sohbet edip hediye veren Uraloğlu, anı defterini imzalamasının ardından da tren seferini uğurladı.