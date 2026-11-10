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İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı

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İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı Haber Videosunu İzle
İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırının ardından bir Filistinlinin yaşadığı çaresizlik kameralara yansıdı. Saldırıda kaldığı çadır yanan Filistinli, "Çadırlarımızı bile vuruyorlar. Biz nereye gidelim?" sözleriyle yaşadıklarına isyan etti. Sığınacak bir yer arayan Filistinlinin feryadı, Gazze'de devam eden saldırıların siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yeni bir saldırı düzenledi.
  • Saldırıda bir Filistinlinin kaldığı çadır yandı ve barınma imkanını kaybeden Filistinli, "Çadırlarımızı bile vuruyorlar. Biz nereye gidelim?" sözleriyle tepki gösterdi.

İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyine yeni bir saldırı düzenledi. Saldırıda çadırı yanan bir Filistinlinin çaresizliği ve yardım çığlığı görüntülendi.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA FİLİSTİNLİNİN ÇADIRI YANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırı, bölgede yaşam mücadelesi veren Filistinlileri bir kez daha etkiledi. Saldırının ardından bir Filistinlinin kaldığı çadırın yandığı, yaşadığı çaresizliğin ise kameralara yansıdığı bildirildi. Saldırıda çadırını kaybeden Filistinli, yaşadıklarına tepki göstererek nereye gideceklerini sordu. Görüntülerde, barınma imkanını kaybetmenin yarattığı çaresizlik öne çıktı. 

"ÇADIRLARIMIZI BİLE VURUYORLAR. BİZ NEREYE GİDELİM?"

Saldırının ardından kaydedilen görüntülerde, çadırı yanan Filistinlinin sözleri dikkat çekti. Yaşadığı duruma isyan eden Filistinli, "Çadırlarımızı bile vuruyorlar. Biz nereye gidelim?" diyerek içinde bulunduğu çaresizliği dile getirdi. Bu sözler, Gazze'de saldırılardan korunmaya çalışan sivillerin karşı karşıya kaldığı barınma sorununu da ortaya koydu. Çadırının yanmasının ardından nereye sığınacağını sorgulayan Filistinli, yaşadığı kaybı birkaç kelimeyle anlattı. 

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKubilay Durna:

Nerede garantör ülkeler nerede müslüman ülkeler yazık

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