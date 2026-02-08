Haberler

Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

İstanbul Başakşehir'de bir sürücü üst geçidin altından gectigi sırada aracın camına fare atladı. Tırmanarak aracın tavanına çıkan fare cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen aracın üzerinden inmeyen fare, sürücü polis çevirmesine girince araçtan atlayarak kaçtı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yolda ilerleyen araca fare atladı.

BİR ANDA CAMA ATLADI

Olay, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özel Merdivan otomobiliyle yolda seyir halindeyken, üst geçidin altından geçtiği sırada aracın camına fare atladı. Fare önce aynaya tırmandı ardından ön cama geçti. Bir süre sonra da ön camdan aracın tavanına tırmandı.

ÇAREYİ POLİS ÇEVİRMESİNDE GİRMEKTE BULDU

Yoluna devam eden sürücünün tüm çabalarına rağmen fare araçtan inmedi. Sürücü çareyi polisin çevirme yaptığı noktada durmakta buldu. Olaya şaşıran polisler ise, sürücüyle birlikte fareyi araçtan indirmeye çalıştı. Korkan fare araçtan atlayarak gözden kayboldu.

O ANLAR KAMERADA

Farenin aracın camına atlayıp tavanına tırmandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"POLİSLER DE ŞAŞIRDI"

Araç sürücüsü Özel Merdivan, "Fare Altınşehir'de otoban köprüsünün altından geçerken benim aracımın üstüne düştü. İnmesini zorlandık, ama inmedi. Daha sonra ileride polis çevirmesi gördüm. Polis çevirmesine bilerek girdim. Polisler de şaşırdı. Onlar indirmeye çalıştılar bir süre. Daha sonra atladı araçtan ve gözden kayboldu" dedi.

