Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırısında, S8000 Banderol seyir füzesi Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Saldırının ardından köprünün yol yüzeyi ile troleybüslerin kullandığı elektrik hattında hasar meydana geldi.

S8000 BANDEROL KUZEY KÖPRÜSÜ'NÜ VURDU

Kiev'deki kritik ulaşım noktalarından Kuzey Köprüsü, Rusya'nın S8000 Banderol seyir füzesiyle hedef alındı. Füzenin köprüye isabet etmesiyle yol yüzeyi ve elektrik altyapısı zarar gördü.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırının ardından köprüde hasar meydana geldiğini açıkladı. Köprüde sol yakadan sağ yakaya doğru trafik geçici olarak durdurulurken, toplu taşıma güzergâhlarında da değişikliğe gidildi.

SALDIRI SIRASINDA KÖPRÜDE ARAÇLAR VARDI

Saldırının gerçekleştiği sırada Kuzey Köprüsü üzerinde araçların bulunduğu belirtildi. Füzenin köprüye isabet etmesinin ardından bölgede ulaşım aksarken, hasar gören bölümlerde çalışma başlatıldı.

KİEV'DEKİ KRİTİK GEÇİŞLER HEDEFTE

Rusya'nın son günlerde Kiev'deki Dinyeper geçişlerini hedef aldığı belirtiliyor. Kuzey Köprüsü'nden önce Güney Köprüsü de saldırıya uğrarken, Dinyeper üzerindeki geçiş noktalarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kuzey Köprüsü, Kiev'in Obolon ve Troyeşçina bölgelerini birbirine bağlayan başkentin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olarak öne çıkıyor.