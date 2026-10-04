Haberler

Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada Haber Videosunu İzle
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda, S8000 Banderol seyir füzesi Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Saldırıda köprünün yol yüzeyi ve elektrik altyapısı hasar görürken, kritik güzergahta trafik geçici olarak durduruldu.

  • Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında S8000 Banderol seyir füzesi, Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü vurdu.
  • Saldırı sonucu köprünün yol yüzeyi ile troleybüslerin kullandığı elektrik hattında hasar oluştu; sol yakadan sağ yakaya trafik geçici olarak durduruldu ve toplu taşıma güzergâhları değiştirildi.
  • Kuzey Köprüsü'nden önce Güney Köprüsü de saldırıya uğradı; Kuzey Köprüsü, Kiev'in Obolon ve Troyeşçina bölgelerini birbirine bağlıyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırısında, S8000 Banderol seyir füzesi Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Saldırının ardından köprünün yol yüzeyi ile troleybüslerin kullandığı elektrik hattında hasar meydana geldi.

S8000 BANDEROL KUZEY KÖPRÜSÜ'NÜ VURDU

Kiev'deki kritik ulaşım noktalarından Kuzey Köprüsü, Rusya'nın S8000 Banderol seyir füzesiyle hedef alındı. Füzenin köprüye isabet etmesiyle yol yüzeyi ve elektrik altyapısı zarar gördü.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırının ardından köprüde hasar meydana geldiğini açıkladı. Köprüde sol yakadan sağ yakaya doğru trafik geçici olarak durdurulurken, toplu taşıma güzergâhlarında da değişikliğe gidildi.

SALDIRI SIRASINDA KÖPRÜDE ARAÇLAR VARDI

Saldırının gerçekleştiği sırada Kuzey Köprüsü üzerinde araçların bulunduğu belirtildi. Füzenin köprüye isabet etmesinin ardından bölgede ulaşım aksarken, hasar gören bölümlerde çalışma başlatıldı.

KİEV'DEKİ KRİTİK GEÇİŞLER HEDEFTE

Rusya'nın son günlerde Kiev'deki Dinyeper geçişlerini hedef aldığı belirtiliyor. Kuzey Köprüsü'nden önce Güney Köprüsü de saldırıya uğrarken, Dinyeper üzerindeki geçiş noktalarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kuzey Köprüsü, Kiev'in Obolon ve Troyeşçina bölgelerini birbirine bağlayan başkentin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olarak öne çıkıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu! Türk Yıldızları son kez semaları süsleyecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da kapanış coşkusu! Semaları son kez süsleyecekler
Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti

Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti
Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'

Ünlü oyuncuyu görenler aynı detaya takıldı! "Gençleşmiş resmen"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizolgun dosyasında çember daralıyor! 'Yok' denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı

"Yok" denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

Aşkını ilan etti! Devrim Özkan, ünlü oyuncuyla ilk karesini paylaştı
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...
Sivas'ta KPSS'ye saniyelerle geç kalan aday kapıdan döndü! Trafiğe takıldığını söyledi

Kapı kapandıktan saniyeler sonra geldi! Sınava alınmadı
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Dev indirim geliyor! Hesaplar baştan aşağı değişecek
Halle Berry hakkında oğluna şiddet suçlaması! Mahkemeden uzaklaştırma kararı

Hollywood yıldızına oğluyla ilgili şok suçlama! Mahkeme kararını verdi