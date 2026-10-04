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Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

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Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden olurken bu depremden 17 dakika sonra 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

  • Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem 4 Ekim 2026 saat 14.19.23'te yerin 7,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.19'da kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. Bu depremden 17 dakika sonra Adana Saimbeyli merkezli 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ SAİMBEYLİ

Afad'ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak belirlendi. Deprem, 4 Ekim 2026 saat 14.19.23'te meydana geldi.

7,99 KİLOMETRE DERİNLİKTE

AFAD, 4,8 büyüklüğündeki depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Paylaşımda depremin koordinatları 37.74867 kuzey enlemi ve 36.091 doğu boylamı olarak yer aldı. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği ve paniğe neden olduğu belirtildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 14:19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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