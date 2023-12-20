Uğur Poyraz'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya: "Ankara İl Emniyet Müdürü Müsabakayı Saldırgan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile Birlikte Stadyumda...

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya; "Ankara İl Emniyet Müdürü müsabakayı saldırgan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte stadyumda izlemiş midir? Maç öncesi Ankara Emniyeti tarafından yapılan risk analizi doğrultusunda planlanan personel sayısı kaçtır? Planlanan bu sayı herhangi bir sebeple değiştirilmiş midir? Değiştirilmiş ise bunun sebebi nedir" diye sordu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya; "Ankara İl Emniyet Müdürü müsabakayı saldırgan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte stadyumda izlemiş midir? Maç öncesi Ankara Emniyeti tarafından yapılan risk analizi doğrultusunda planlanan personel sayısı kaçtır? Planlanan bu sayı herhangi bir sebeple değiştirilmiş midir? Değiştirilmiş ise bunun sebebi nedir" diye sordu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rize spor maçı sonraısnda MKE Ankaragücü ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca ve yanındakilerin hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı maçta ilgili alınan güvenlik önlemlerini Meclis gündemine taşıdı. Poyraz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

"YETERLİ PERSONEL OLMADIĞI GİBİ STADYUM VE ÇEVRESİNDE MÜDAHALEYE UYGUN YERLERDE DE BEKLETİLMEMİŞTİR"

Poyraz, önergesinde şunları ifade etti:

"6222 sayılı Kanun ve Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri İl Emniyet Müdürlerine çeşitli görev ve sorumluluklar veriyor. Bunların arasında, 'saha içi veya tribün güvenliğini sağlamak amacıyla olayların meydana geldiği alana müdahale etmek ve olay çıkaran kişileri müsabaka alanı dışına çıkarmak' da var. Müsabakalarda risk analizinin yapılarak doğru sayıda personeli bulundurmak İl Emniyet Müdürünün görevi ancak menfur saldırının gerçekleştiği müsabakada sporcuların ve hakemlerin korunmasına yönelik olarak kolluk personelinin sevkinin gerçekleştirilmediği görülüyor. Bu müsabakada risk analizinin yapılmadığı çok nettir. Alınması gereken emniyet tedbirleri alınmamış, ihtiyaç duyulacak personel, ekipman planlaması eksik yapılmıştır. Yeterli personel olmadığı gibi stadyum ve çevresinde müdahaleye uygun yerlerde de bekletilmemiştir.

"DENETİM YAPILARAK GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANMALI VE DİSİPLİN CEZALARI VERİLMELİ"

UEFA ve FIFA makamlarının gerekli ve yeterli tedbirlerin ve yaptırımların uygulanmaması durumunda müdahil olarak Türkiye aleyhine kimi yaptırımlar uygulayabilmesi de mümkün. Bu saldırı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından mevzuatta yetkili ve görevli olarak belirtilen ve sorumluluk sahibi olan makam ve kişiler hakkında idari bir araştırma ya da soruşturma başlatılıp başlatılmadığını da sorduk. Bu olaydaki özensiz ve dikkatsizlik zincirinin yeniden yaşanmaması için bu araştırma ve soruşturmalar mutlaka açılmalı ve denetim yapılarak gerekli yaptırımlar uygulanmalı ve disiplin cezaları verilmeli.

" KOCA'NIN SAHAYA GİRMESİNE BİZZAT OR A DA BULUNAN EMNİYET MÜDÜRLERİ Mİ POLİSLERİ UYARARAK İZİN VERMİŞLERDİR?"

Talimatlarda saha içi olarak belirtilen alana maçın başlamasından 18 dakika önceden, maç bitimi son sporcu kontrollü bir şekilde sahayı terk edinceye kadar kulüp başkanı dahil hiç kimsenin giremeyeceği açıkken akreditasyon kartı yakasında bile olmayan Faruk Koca elini kolunu sallayarak bırakın saha içini, yeşil sahaya girerek saldırısını gerçekleştirebilmiştir. Maç bitimiyle birlikte hakem dörtlüsünün güvenliğini sağlamak görev ve sorumluluğu olan kolluk güçleri tarafından saldırı sonrasına kadar herhangi bir müdahalesi veya hakemleri korumaya yönelik bir faaliyetinin bulunmamıştır. Faruk Koca ve yanında bulunan hiç akreditasyonları olmayan iki şüpheli Ş.Y.Ş ve K.Ç.'nin sahaya girmesine bizzat orada bulunan emniyet müdürleri mi polisleri uyararak izin vermişlerdir?"

Poyraz, soru önergesinde Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Ankara İl Emniyet Müdürü müsabakayı saldırgan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte stadyumda izlemiş midir?

Maç öncesi Ankara Emniyeti tarafından yapılan risk analizi doğrultusunda planlanan personel sayısı kaçtır? Planlanan bu sayı herhangi bir sebeple değiştirilmiş midir? Değiştirilmiş ise bunun sebebi nedir?

Maçtan önce kolluk personeli istemiyle ilgili yazı sonradan değiştirilmiş midir?

Menfur saldırı esnasında maç bitimiyle birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kolluk güçleri tarafından neden gerekli güvenlik ve koruma tedbirleri alınmamıştır?

Menfur saldırı öncesinde TFF Akreditasyon Talimatına göre kulüp başkanları saha içi olarak isimlendirilen akreditasyon alanına müsabakanın başlamasına 18 dakika kala ve takımlar sahayı terk edene kadar girmesinin yasak olduğu bilinmesine rağmen ve akreditasyon kartı da yakasında bulunmamasına rağmen nasıl izin verilmiştir? Faruk Koca ve yanındaki saldırganların saha içi akreditasyon alanına ve devamında yeşil zemin olarak isimlendirilen alana girişini engellemek isteyen bir kolluk amirine üstleri tarafından "sen ne yapıyorsun, Faruk Koca o" denilerek görevini yapması engellenmiş midir? Bu durumun gerçekleşmesinde Ankara İl Emniyet Müdürü'nün Faruk Koca ile maçı izlemiş olmasının etkisi var mıdır?

Gözaltı kararı Savcılık tarafından verilen bir karardır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kolluk birimlerince yerine getirilir. Hakkında gözaltı kararı olan Faruk KOCA'nın hastane çıkışında taraftarların tezahüratları hiçbir kolluk görevlisi olmadan ile kendisine ait aracına binerek hastaneden ayrılması gözaltı prosedürlerine uygun mudur?

Ankara İl Emniyet Müdürü ve bağlı birimler hakkında bu konulardaki sorumluluklarının, ihmal ve/veya görevi kötüye kullanmalarına ilişkin Bakanlığınızca başlatılmış bir inceleme/soruşturma mevcut mudur?

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in FIFA'nın uluslararası maçlarında görev aldığı ve UEFA'nın elit hakemler listesinde bulunduğu dikkate alındığında üstüne üstlük FIFA ve UEFA kurallarının ve talimatlarının doğru, etkin, tarafsız ve bağımsız uygulanma mecburiyeti ve düzgün biçimde uygulanmama halinde UEFA ve FIFA nezdinde yaptırımlar doğabileceği biliniyorken ve bunun neticesinde uluslararası spor camiasındaki saygınlığın zedeleneceği belliyken, gerekli ve yeterli önlemler alınmadığı takdirde UEFA ve FIFA çeşitli yaptırımlar uygulayabilir. Tüm bu ihtimallerle muhatap olunmasının temel sebebi ise yeterli ve gerekli tedbirlerin alınmamış olmasıdır. Bu güvenlik önemlerinde ilgili ve sorumlu güvenlik amirleri ile görevlileri hakkında görevi yerine getirme konusunda hata ya da eksiklerinin olup olmadığının belirlenmesi için Bakanlığınızca herhangi bir idari araştırma ve/veya soruşturma başlatılmış mıdır? Eğer böyle bir soruşturma ya da araştırma yapıldı ise sorumlulukla ilgili olarak ne gibi işlemler tesis edilmiştir?"