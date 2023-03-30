'Üçlü ilişki' cinayeti sanığına müebbet, Alman sevgiliye 15 yıl hapis istemi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl ocak ayında üçlü cinsel ilişki yaşadıkları Kadir Demir'i (39), 54 bıçak darbesiyle öldürüp penisini kesmekle suçlanan Elvan Küçükaltun'un (49) ömür boyu, kendisine yardım ettiği iddia edilen sevgilisi Nadja Angela Grosser'in (41) 15 yıla kadar hapsi istendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl ocak ayında üçlü cinsel ilişki yaşadıkları Kadir Demir'i (39), 54 bıçak darbesiyle öldürüp penisini kesmekle suçlanan Elvan Küçükaltun'un (49) ömür boyu, kendisine yardım ettiği iddia edilen sevgilisi Nadja Angela Grosser'in (41) 15 yıla kadar hapsi istendi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde geçen yıl 28 Ocak'ta Elvan Küçükaltun ve 3 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Alman Nadja Angela Grosser, ortak arkadaşları Kadir Demir'i eve davet etti. Akşam üzeri eve gelen Kadir Demir ile Küçükaltun ve sevgilisi birlikte içki içti. Ardından 3 kişi, ilişkiye girdi. İlişki sırasında Elvan Küçükaltun, birlikte yaşadığı Nadja Angela Grosser'e sert ve agresif davrandığı iddiasıyla Kadir Demir ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Elvan Küçükaltun, önce Kadir Demir'i göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti. Nadja Angela Grosser'i evden gönderen Elvan Küçükaltun, Kadir Demir'in cesedini hemen evin yakınında bulunan parka gömmek isterken jandarma tarafından yakalandı. Telefonla eve çağrılan Grosser ile Küçükaltun gözaltına alındı. Elvan Küçükaltun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Başta adli kontrol şartıyla bırakılan, 2 gün sonra 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklanan Nadja Angela Grosser ise geçen yıl kasım ayında görülen duruşmada adli kontrolle yeniden serbest kaldı.

Sanık avukatlarının esas hakkındaki görüşe karşı savunma yapmak için süre istemesi sonrası duruşma ertelendi.