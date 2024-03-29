Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında "sinemadaki kadın emeğini görünür kılmak ve yeni kuşak kadın sinemacıları teşvik etmek" amacıyla verilen ödüller bu yılki sahiplerini buldu. Onur Ödülü'ne Hatice Aslan, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'ne oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat, yapımcı Nida Karabol, Genç Cadı Ödülü'ne oyuncu Deniz İlhan layık görüldü. Ödüller, 9 Mayıs'ta sahiplerine takdim edilecek.

Kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak amacıyla düzenlenen "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" 27. yılında, 9-16 Mayıs tarihlerinde Ankaralı sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'de ve dünyada direnen, ilham veren ve dayanışma gösteren kadınların hikayelerinin Ankara seyircisine sunulacağı festivalin bu yılki teması "Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla" olarak belirlendi.

FESTİVALİN EV SAHİBİ KÜLT KAVAKLIDERE

Festivalin bu yılki film seçkisinin sunulacağı ve film gösterimlerinin, söyleşilerinin yapılacağı mekan başkentin en eski sinemalarından olan ve yaklaşık 1 yıl önce yeniden açılan Kavaklıdere Sineması, yeni adıyla Kült Kavaklıdere olarak belirlendi.

Eski Kavaklıdere Sineması, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne önceki yıllarda da birçok kez ev sahipliği yapmıştı. Kült Kavaklıdere'de gösterilecek festivalin film seçkisi ve programı ise yakın zamanda açıklanacak.

ONUR ÖDÜLÜ 22'NCİ KEZ VERİLİYOR

Festival kapsamında her yıl sinemadaki kadın emeğini görünür kılmak ve yeni kuşak kadın sinemacıları teşvik etmek hedefiyle kadın sinemacılar ödüllendiriliyor.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin sinemada yönetmen ya da oyuncu olarak yıllardır üreten ve emek veren kadınlara saygı sunmayı amaçlayan Onur Ödülü'nün 22'nci sahibi Hatice Aslan oldu.

Oyunculuğa Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 1983-1984 sezonunda "Bozkır Güzellemesi" adlı oyunla başlayan, 1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev alan, 1992'de Ankara Devlet Tiyatrosu'na dönerek dizi oyunculuğuna da başlayan ve Türkiye'de yayınlanan ilk günlük televizyon dizisi "Ferhunde Hanımlar"da rol alan, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 1995'te sahnelemeye başladığı "Azizname 95"adlı oyunda oynayan, "Küçük Adam Ne Oldu Sana" oyunuyla 6. Afife Jale Ödülleri'nde Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu ödülüne aday gösterilen, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Kaygusuz Abdal" ve "Ölümsüzler" isimli oyunlarında rol alan, 2008-2009 tiyatro sezonunda Tiyatro DOT'un sahneye koyduğu 16 kısa oyundan oluşan "Vur/Yağmala/Yeniden" epik oyun serisinde "Mahşer" bölümünde yer alan, Tiyatro DOT"ta sahnelenen "Pornografi" adlı oyunda oynayan, 2015-2016 sezonunda Craft Tiyatrosu'nda Dario Fo'nun kadın öykülerinden oluşan "Hepimizin Öyküsü Aynı" oyununda "Bir Ana"yı oynayan ve bu oyundaki performansıyla 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Seçici Kurul Özel Ödülü"ne değer görülen, 2008'de Nuri Bilge Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi Üç Maymun'da baş kadın karakter Hacer'i canlandırarak bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali, 2. Yeşilçam Ödülleri ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yapımı Vücut filmiyle ise 18. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alarak unutulmaz performanslara imza atan Aslan, şu sıralar "Bahar" dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

BİLGE OLGAÇ BAŞARI ÖDÜLLERİ; ÖZEN, KARABOL VE POLAT'A

Festival kapsamında Türkiye sinemasının farklı alanlarında emek veren kadınların başarılarını kutlamak için erkek egemen sinemanın ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç anısına verilen Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yılda üç isme takdim edilecek. Ödülün sahipleri oyuncu Tülin Özen, yapımcı Nida Karabol ve yönetmen Ayşe Polat olarak belirlendi.

Bu kapsamda ödüllerden biri, 2003 yılında Melek Oyunu filmi ile beyaz perdeye adım atan, 2005 yapımı Meleğin Düşüşü filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan, 2007 yapımı Yarın Geçti filminde, "Bal, Süt, Yumurta" üçlemesinden oluşan film serisinde, 2008'de Vicdan, 2009'da 11'e 10 Kala, 2012'de Yük, 2013'te Mavi Dalga ve Karnaval, 2014'te Gülümse ve Pek Yakında, 2015'te Abluka, 2017'de Kötü Çocuk, 2018'de Şiir Saklayan Çocuk, 2019'da App, 2020'de Kara Komik Filmler 2 ve Yara, 2023'te ise Tereddüt Çizgisi ile Paket filmlerinde oynayan ve her filminde güçlü kadın karakterlere hayat veren oyuncu Tülin Özen'e sunulacak.

Yapımcılık kariyerine 1995 yılında İstanbul Kanatlarımın Altında ile başlayan, 2000'de Ofsayt filminin, Pelin Esmer'in ödüllü belgeseli "Oyun", "11'e 10 Kala" ve "Gözetleme Kulesi" adlı uzun metrajlı filmlerin yapımcılığını üstlenen ve 1996-2007 yılları arasında Türkiye Sinema Eseri Meslek Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) yönetim kurulunda görev alan, 2007-2011 yılları arasında Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Başkanlığı, Umut Sanat Şirketi'nin ortağı ve genel müdürlüğünü yapan yapımcı Nida Karabol, festivalde bu yıl Bilge Olgaç Başarı Ödülü alacak.

15 yaşındayken hobi amaçlı Süper 8 video filmler çeken, üniversite eğitimi sırasında bu tecrübesini sosyal projelerle birleştirerek Almanya'da yaşarken 4. kuşak toplumun sorunlarını içeren kısa filmler çeken, 1991 yılında yabancı öğrencilere verilen bir fonla yaptığı çalışmalarla ödüllendirilen, 1992'de intihar eden bir Türk kökenli sığınmacının hayatının anlatıldığı ilk filmi Fremdnacht'ı çeken, 1997 yılında çektiği Ein Fest für Beyhan (Beyhan için Bir Eğlence) filmiyle birçok festivalde ödül alan, "En Garde" filmiyle 2004 Locarno Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri ile Alman Film Eleştirmenleri Ödülleri'nde ise "En İyi Film" ödülünü kazanan ve 2023'te ise Berlin Film Festivali'nin Karşılaşmalar bölümünde dünya prömiyerini yapan, 42. İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "FIPRESCI" ödülleri dahil 4 ödül kazanan, 34. Ankara Film Festivali'nden ise toplam 7 ödülle dönen "Kör Noktada" filminin yönetmeni Ayşe Polat, Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün bir diğer sahibi oldu.

GENÇ CADI ÖDÜLÜ DENİZ İLHAN'A

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali; kariyerinin başında genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, sinema yolculuklarını destekleyerek bu alandaki üretimlerine dikkat çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla 2009 yılından beri "Genç Cadı Ödülü" veriyor.

Daha önce Elit İşcan, Damla Sönmez, Esme Madra, Ezgi Mola, Neslihan Atagül, Ayris Alptekin, Begüm Akkaya, Ece Yüksel, Ecem Uzun, Öykü Karayel, Gözde Çığacı, Cemre Ebüzziya, Ahsen Eroğlu, Nazlı Bulum ve Öyküsu Özyürek gibi genç ve başarılı oyunculara takdim edilen ödülün bu yılki sahibi de belirlendi.

Reha Erdem'in yönettiği 11. uzun metrajlı film olan 2023 yapımı "Neandria" daki rolüyle ilk sinema deneyimini yaşayan ve filmin başrolü olan "Suna" karakterine hayat veren genç oyuncu Deniz İlhan, 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin "Genç Cadı Ödülü" sahibi oldu.