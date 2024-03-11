Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor

Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikada yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TİNER VE BOYALAR NEDENİYLE YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Fabrikada tiner ve boyaların bulunması, yangını kısa sürede büyütürken çevredeki il ve ilçelerden itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

İşte yangından ilk görüntüler :