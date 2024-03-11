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Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor

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İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonrası devasa kara dumanlar gökyüzünü kaplarken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikada yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TİNER VE BOYALAR NEDENİYLE YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Fabrikada tiner ve boyaların bulunması, yangını kısa sürede büyütürken çevredeki il ve ilçelerden itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

İşte yangından ilk görüntüler :

Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor

Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor

Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor

Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

mardinli yiğit:

o kadar yatırımı kalkıp oralara yığacağına gel Güneydoğuya yap..

8
49
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Onemli Degil:

STANDARTLARDA Bir Uretim Yeri Olsaydi Boyle Kazalar Yasanmazdi..

16
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mardinli yiğit:

yatırım yapma, cazip hale getirme sende

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Dr.Kimbel:

Boya fiyatlari yükselir

10
2
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Goethegitme:

Destek verdiniz pkk ya yaktilar

1
6
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Sadık:

Istanbulu Demlilerle doldurdu ,işe aldı ,içinde pkklı çok

1
5
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Metin Yalcin:

Evet derme çatma bina gibi görünüyor muhtemelen yeterli havalandırma olmadığı için yangın çıkmış olabilir

4
0
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Firat Tas:

Öyle rezil insanlar var ki kabız olsalar DEM den bilecekler

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0
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