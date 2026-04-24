Türkiye yıl başından bu yana her gün 117 depremle sarsıldı

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 12 bin 928 deprem meydana geldi, bu dönemde günde ortalama 117 sarsıntı kaydedildi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, AA muhabirine, yılın ilk çeyreğinde meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Özmen, yılın ilk üç ayında da sismik hareketliliğin dikkat çekici seviyelerde seyrettiğini söyledi.

Bu dönemde çoğunluğu küçük ve orta büyüklükte olmak üzere çok sayıda depremin kaydedildiğini belirten Özmen, "Yılın ilk çeyreğindeki deprem verilerine baktığımızda bunların sayısının 12 bin 928 olduğunu görüyoruz. Bu rakamı ortalamaya vurduğumuzda ülkemizde günde 117 deprem meydana geldi. İki günde bir 4'ten büyük, 27 günde bir ise 5'ten büyük depremle ülkemiz sarsıldı." diye konuştu.

20 yıllık ortalamaya bakıldığında, bu yılın ilk çeyreğindeki deprem aktivitesinin ortalamanın bir miktar üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Özmen, geçen yıldan bu yana Balıkesir'in Sındırgı ve Kütahya'nın Simav ilçelerinde meydana gelen depremlerin de Türkiye genelindeki bu ortalamayı yükselttiğini ifade etti.

Özmen, 12 bin 928 depremin yüzde 30'unun Sındırgı'da, yüzde 8,1'inin Simav'da meydana geldiğini bildirdi. Depremlerin yaklaşık yüzde 40'ının bu iki bölgedeki sismik hareketlilikten kaynaklandığını aktaran Özmen, bu dönemde Türkiye'de meydana gelen en büyük depremin ise 13 Mart'ta Tokat'ın Niksar ilçesinde kaydedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem olduğunu söyledi.

Van'ın Tuşba, Denizli'nin Buldan ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerinde de 5'ten büyük depremler yaşandığını hatırlatan Özmen, söz konusu dönemde Türkiye'nin dört kez 5 büyüklüğünün üzerindeki depremlerle sarsıldığını belirtti.

Doç. Dr. Özmen, "İl bazında en fazla deprem Balıkesir'de meydana geldi. Bunu Kütahya, Malatya ve Muğla izledi." dedi.

"Diri fay sayısı 600'ü geçti"

İlk çeyrekte dikkat çeken depremler arasında Trabzon'un Ortahisar ilçesi açıklarında Karadeniz'de meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki sarsıntının yer aldığını aktaran Özmen, Ankara'nın Haymana ilçesinde kaydedilen 4,1 büyüklüğündeki depremin de öne çıkan depremler arasında bulunduğunu bildirdi.

Akdeniz açıklarında, Antalya Körfezi çevresinde görülen hareketliliğin de dikkat çektiğini ifade eden Özmen, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Nisan'da kara sınırları içinde meydana gelen 2,6 büyüklüğündeki depremin ise nüfus yoğunluğu nedeniyle ayrıca önem taşıdığını belirtti.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) 2012'de yayımladığı haritada Türkiye'deki diri fay sayısının yaklaşık 500 olarak yer aldığını anımsatan Özmen, "AFAD ve MTA'nın yürüttüğü yeni çalışmalarda, kara sınırları içindeki diri fay sayısının 600'ü geçtiği tespit edildi. Denizel alanlar ve komşu ülkelerdeki fayların da eklenmesiyle toplam sayı 1000'e yaklaştı. Bu kadar yoğun diri fay ağına sahip bir ülkede depremlerin yaşanması son derece normal." şeklinde konuştu.

Son dönemde en dikkat çekici sismik hareketliliğin Sındırgı ve Simav çevresinde görüldüğünü kaydeden Özmen, 10 Ağustos 2025'ten bu yana Sındırgı'da 26 binin üzerinde, Simav'da ise 6 bine yakın deprem meydana geldiğini aktardı.

Bu depremler magmatik sokulumlara bağlı olarak değerlendirilse de bölgedeki deprem tehlikesinin ortadan kalktığının söylenemeyeceğini vurgulayan Özmen, söz konusu hareketliliğin bölgede daha ayrıntılı bilimsel çalışmalar ve gözlemler yapılması gerektiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Simav Fay Zonu'nun 6,5-7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna ilişkin bilimsel çalışmalar ve resmi raporlar bulunduğunu belirten Özmen, bölgedeki riskin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye genelinde deprem risk azaltma çalışmalarının hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Özmen, ülkenin depreme dirençli hale getirilmesi için yürütülen çalışmaların daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesinin önem taşıdığını kaydetti.