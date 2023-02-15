'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor Merkez Bankası'nda
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Depremzedelere yardım için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı.
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve milyonlarca vatandaş depremzedelere destek oluyor. Kampanyaya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 30 milyar TL bağışladı.
Çok sayıda iş veren ve şirket sahibinin katıldığı canlı yayında şimdiye kadar toplanan bağışlar şöyle:
- Zirve Holding Turkuvaz Medya Grubu: 700 milyon lira
- Türk Telekom: 2 milyar lira
- Güney Kore'ye ait Kore Telekom: 15 milyon lira
- Borsa İstanbul grubu: 2 milyar Türk Lirası
- Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz:3 milyar lira
- Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışladığını açıkladı.
- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli: 2 milyar lira
- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şahsı ve ailesi adına 200 bin lira
- İsminin açıklanmasını istemeyen Kahramanmaraşlı bir iş adamı 50 milyon lira bağışladı.
- Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül: 30 milyon lira
- Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı: 100 milyon lira
- Avrupa Konutları -Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinkaya: 20 milyon lira
- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kurum olarak 10 milyon lira
- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konfederasyon olarak 10 milyon lira
- Sami Çebi: 5 milyon lira
- Filli Boya Genel Müdürü Tafyun Küçükoğlu: Yan iştirakler dahil toplamda 10 milyon 250 bin lira
- Yayına bağlanan 14 yaşında gönlü büyük bir çocuk ise kumparasındaki 200 lirayı bağışladı.
- Yönetmen Emre Konuk: 1 milyon lira
- TİM Başkanı İsmail Gülle: 1 milyon lira
- TMSF: 2 milyar lira
- Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan kurum olarak 7 milyar lira
- Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: 3,5 milyar lira
- DAP Yapı: 10 milyon lira
- Muhammed Abdullah: 10 milyon lira
- Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: 12 milyar lira
- Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar: 20 milyar lira