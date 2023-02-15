'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor Merkez Bankası'nda

Depremzedelere yardım için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve milyonlarca vatandaş depremzedelere destek oluyor. Kampanyaya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 30 milyar TL bağışladı.

Çok sayıda iş veren ve şirket sahibinin katıldığı canlı yayında şimdiye kadar toplanan bağışlar şöyle: