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Emekli maaşı ne kadar olmalı sorusunu Suat Kılıç yanıtladı: En az 40 bin TL!

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Emekli maaşı ne kadar olmalı sorusunu Suat Kılıç yanıtladı: En az 40 bin TL! Haber Videosunu İzle
Emekli maaşı ne kadar olmalı sorusunu Suat Kılıç yanıtladı: En az 40 bin TL!
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olduğu programda emekli maaşlarına ilişkin beklentilerini açıkladı. En düşük emekli aylığının 40 bin liraya çıkarılması gerektiğini belirten Kılıç, emeklilere 10-15 bin lira arasında seyyanen zam yapılmasını ve maaşların her ay enflasyona göre güncellenmesini önerdi.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, en düşük emekli aylığının 40 bin liraya yükseltilmesini ve her ay enflasyon oranında güncellenmesini önerdi.
  • Kılıç, emekli maaşlarına 10-15 bin lira arasında seyyanen zam yapılmasını ve enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasını istedi.
  • Kılıç, diğer emekli aylıklarının ödenen primler ve prim gün sayısı dikkate alınarak kademeli şekilde artırılmasını ve asgari ücretin 40 bin lira ve üzeri olmasını önerdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En düşük emekli aylığının 40 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini belirten Kılıç, maaşlara ayrıca 10-15 bin lira arasında seyyanen zam yapılmasını ve enflasyon farkının karşılanmasını istedi. Kılıç, emekli maaşlarının her ay enflasyon oranında güncellenmesini de önerdi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 40 BİN LİRA OLMALI"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olduğu programda emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilik sisteminde adalet ve denge mekanizmasının bozulduğunu savunan Kılıç, daha fazla prim günü bulunan emeklilerin maaşlarının da ödedikleri primler dikkate alınarak kademeli şekilde artırılması gerektiğini söyledi.

En düşük emekli aylığının açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini belirten Kılıç, "En düşük emekli aylığı 40 bin lira olmalı ama aydan aya güncellenmeli aylık enflasyona göre. En düşük emekli aylığıyla birlikte asgari ücrette 40 bin ve üzeri bir rakam olmalı" ifadelerini kullandı.

10-15 BİN LİRA SEYYANEN ZAM ÖNERİSİ

Emekli aylıklarına yapılması gereken artışa ilişkin de rakam veren Kılıç, maaşlara en az 10-15 bin lira arasında seyyanen zam yapılmasını istedi.

Bu artışın ardından enflasyon farkının da maaşlara yansıtılması gerektiğini belirten Kılıç, böylece en düşük emekli aylığının açlık sınırının üzerine taşınabileceğini ifade etti.

Kılıç, diğer emekli aylıklarının ise ödenen primler ve prim gün sayıları dikkate alınarak kademeli biçimde artırılması gerektiğini kaydetti.

EMEKLİ MAAŞLARI HER AY ENFLASYONA GÖRE ARTIRILSIN

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle yılda bir veya altı ayda bir yapılan maaş artışlarının emeklilerin yaşadığı kayıpları karşılamadığını savunan Kılıç, eşel mobil sisteminin uygulanmasını önerdi.

Kılıç, sistem kapsamında aylık enflasyon farkının bir sonraki ay emekli maaşlarına yansıtılmasını istedi. Böylece emekli aylıklarının her ay enflasyon oranında güncellenebileceğini belirten Kılıç, bunun daha adil bir yöntem olacağını dile getirdi.

"EMEKLİ SOSYAL YARDIMA DEĞİL, EMEĞİNİN KARŞILIĞINA MUHTAÇ"

Emeklilerin geçim sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıç, emekli maaşlarının sosyal yardımlar veya refah payı adı altında yapılan geçici ödemelerle desteklenmesine karşı çıktı.

Emeklinin hak ettiği geliri doğrudan maaşı üzerinden alması gerektiğini savunan Kılıç, "Emekli, sosyal yardım ya da sadakaya muhtaç değildir. Paraya muhtaçtır. Emeğinin karşılığını almaya muhtaçtır. Emekli, emeğinin karşılığını alamıyor" dedi.

Kılıç, emeklilerin önemli bir bölümünün kirada yaşadığını, tek maaşla geçinmeye çalıştığını ve iş bulamayan çocukları ile torunlarına da destek olmak zorunda kaldığını belirterek emeklilik düzenlemesinin öncelikli gündem maddelerinden biri olması gerektiğini söyledi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf Unal:

Suat bey yine bol keseden dağıtmış

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS Yıl:

50 iyi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarısouleymanoktay:

çok az en az kibristaki kadar olmalı çünkü hepsinida Türkiye öder

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

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