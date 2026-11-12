Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar

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Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Oğuz Aydın ve Archie Brown için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

SÖZLEŞME YENİLEME KARARI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Aziz Yıldırım başkanlığındaki sarı-lacivertli yönetim, kadrodaki bu iki önemli ismi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmüyor. Oyunculara yönelik Avrupa'dan gelen yoğun ilginin farkında olan kulüp, her iki futbolcuyla da masaya oturarak sözleşme yenileme kararı aldı.

AMAÇ: TRANSFERDE ELİ GÜÇLENDİRMEK

Yönetimin bu hamledeki temel amacı, Oğuz Aydın ve Archie Brown'ın kontratlarını güncelleyerek olası transfer teklifleri ve pazarlık süreçleri öncesinde kulübün elini güçlendirmek.