Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Oğuz Aydın ve Archie Brown'u kadroda tutmak için sözleşme yenileme kararı aldı.

Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Oğuz Aydın ve Archie Brown için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

SÖZLEŞME YENİLEME KARARI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Aziz Yıldırım başkanlığındaki sarı-lacivertli yönetim, kadrodaki bu iki önemli ismi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmüyor. Oyunculara yönelik Avrupa'dan gelen yoğun ilginin farkında olan kulüp, her iki futbolcuyla da masaya oturarak sözleşme yenileme kararı aldı.

AMAÇ: TRANSFERDE ELİ GÜÇLENDİRMEK

Yönetimin bu hamledeki temel amacı, Oğuz Aydın ve Archie Brown'ın kontratlarını güncelleyerek olası transfer teklifleri ve pazarlık süreçleri öncesinde kulübün elini güçlendirmek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı: Elinizi taşın altına koyun

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Dorgeles Nene 'Ben gidiyorum' dedi

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! "Ben gidiyorum" dedi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarınedim aktas:

Yine şampion olamıcaz arkadaş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba65

Bakan Tekin'in elini havada bırakan DEM Partili vekile yanıtı bomba
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu

Sevenlerini yıkan haber az önce geldi!

Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Hepsini tek tek çıkardı

Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Hepsini tek tek çıkardı
30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı

Tonlarca balığı 4 gruba ücretsiz dağıttılar! Emekliler de sıradaydı
Emekli maaşı ne kadar olmalı sorusunu Suat Kılıç yanıtladı: En az 40 bin TL!

Emekli maaşı ne kadar olmalı? Verdiği yanıt milyonları havaya uçurur

Jennifer Lopez yeni şarkısını ilk kez tanıttı: 57 yaşında nefes kesti

Genç kızlara taş çıkartır! Kim der 57 yaşında
Servisini bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi

Servis bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi