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Askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendi

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Askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge dron ile görüntülendi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı.

KAZA ALANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekipler çalışma başlattı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazanın yaşadığı bölge ise havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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