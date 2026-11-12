Askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendi

Askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge dron ile görüntülendi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı.
KAZA ALANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekipler çalışma başlattı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazanın yaşadığı bölge ise havadan görüntülendi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı