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Fransa'da 3 akademide okullara bomba ihbarı yapıldı, Marsilya'da 700 kişi tahliye edildi

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Fransa Eğitim Bakanlığına göre 3 farklı akademide okullar sahte bomba ihbarlarının hedefi oldu, şüpheler giderildi. Marsilya'daki Don Bosco Lisesinde 700 öğrenci ve personel tahliye edilirken Morez'de iki okul ve Laon'daki IUT'de de bomba alarmı verildi.

Fransa'da farklı kentlerdeki okulların bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da uçakların ardından farklı okullara yönelik de bomba ihbarları yapıldı.

Fransa Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 farklı akademide okullar, sahte bomba ihbarlarının hedefi olurken, bu ihbarlarla ilgili şüpheler giderildi.

Marsilya'daki Don Bosco Lisesine sabah saatlerinde gelen bomba ihbarının ardından tedbir amacıyla 700 öğrenci ve personel tahliye edildi.

Morez kentinde Victor-Berard Lisesine gelen e-posta nedeniyle bu okul ve yakınındaki Hyacinthe-Cazeaux Ortaokulunda da bomba alarmı verildi.

Laon kentindeki Üniversite Teknoloji Enstitüsüne (IUT) yönelik bomba ihbarı yapılırken, bu kurum da tahliye edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında basına yaptığı açıklamada, kıtadaki "sahte bomba" ihbarlarını birine atfetmek için henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını vurgulamıştı.

Macron, bu ihbarların arkasında dış güçlerin bulunduğunu şu aşamada söyleyemeyeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA
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