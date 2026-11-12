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Kanadalı ünlü şarkıcı Filistin için sesini yükseltti: Bu soykırımdır

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Kanadalı ünlü şarkıcı Filistin için sesini yükseltti: Bu soykırımdır
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Kanadalı ünlü şarkıcı Shawn Mendes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi ve Filistin'deki çocukların ve ailelerin yaşadığı acıların sona ermesi çağrısında bulundu. Yaklaşık 68 milyon takipçisine seslenen Mendes, meslektaşı sanatçıları da sessiz kalmamaya davet etti.

  • Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananları soykırım olarak tanımlayarak sivillerin öldürülmesinin durdurulmasını istedi.
  • Mendes, bağışta bulunduğu Filistin Çocuklara Yardım Fonu (PCRF), Watermelon Pictures ve Woven Futures Fund'ı takipçileriyle paylaştı.
  • Yaklaşık 68 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, sanatçı meslektaşlarına sesini yükseltme ve insani yardım kuruluşlarına destek verme çağrısı yaptı.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, Filistin'e destek mesajıyla gündeme geldi. Instagram hesabından “Free Palestine” (Özgür Filistin ) ifadeleriyle başlayan bir açıklama yayımlayan Mendes, Gazze'de yaşananları soykırım olarak tanımlayarak sivillerin öldürülmesinin durdurulmasını istedi.

Paylaşımında Filistinli çocukların ve ailelerin uzun süredir büyük acılar yaşadığını belirten Mendes, takipçilerine de insani yardım kuruluşlarına destek verme çağrısı yaptı. Şarkıcı, kendisinin bağışta bulunduğu kuruluşları paylaşarak hayranlarını bu kurumlar hakkında bilgi edinmeye ve yardım etmeye yönlendirdi.

SANATÇI MESLEKTAŞLARINA SESLENDİ

Mendes, açıklamasında özellikle müzik ve sanat dünyasındaki meslektaşlarına seslendi. Filistin konusunda konuşmanın ve tepki göstermenin zaman zaman korkutucu olabileceğini belirten şarkıcı, kendisinin de paylaşımı yaparken aynı duyguyu yaşadığını ifade etti.

“Sevgili arkadaşlarım ve sanatçı meslektaşlarım, sesinizi yükseltmenin korkutucu gelebileceğini biliyorum. Bunu yazarken şu anda ben de bunu hissediyorum. Ancak yardım etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı da hissediyorum” ifadelerini kullanan Mendes, daha fazla sanatçının sesini kullanmasının değişime yaklaşmayı sağlayacağını belirtti.

BAĞIŞ YAPTIĞI KURULUŞLARI PAYLAŞTI

Yaklaşık 68 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, paylaşımında destek verdiği kuruluşlar arasında Filistin Çocuklara Yardım Fonu (PCRF), Filistin sinemasını destekleyen Watermelon Pictures ve Women Donors Network tarafından yönetilen Woven Futures Fund'ı gösterdi.

Mendes, açıklamasının sonunda bağış yapma, bilgi edinme, teşvik etme, sorgulama, karar vericileri hesap vermeye çağırma ve oy kullanma mesajlarını sıraladı.

“Baskı ve zulüm altında acı çekenlerin yanında durmayı ve ses çıkarmayı normalleştirelim” diyen Mendes, Filistinli çocukların uzun süredir cesur olmak zorunda kaldığını belirterek, artık başkalarının da sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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