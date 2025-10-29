Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Tarihi Resepsiyon Düzenledi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, AB ve NATO nezdindeki Daimi Temsilcilikleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk kez ortak resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün ortak ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonun açılış konuşmasını Büyükelçi Tantekin yaptı.

Büyükelçi Tantekin, ilk kez Brüksel'de Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcilikleriyle kutlama yapılmasının büyük anlam ifade ettiğini belirterek, "Birlikten güç doğduğunu" dile getirdi.

29 Ekim'in yalnızca 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşunu değil, aynı zamanda bir ideali simgelediğini vurgulayan Tantekin, "29 Ekim, her zaman yeni bir başlangıç umudunun ve barış ile işbirliği alanının var olduğu idealini de simgeliyor." dedi.

Tantekin, Türkiye'nin bundan 70 yılı aşkın bir süre önce Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biri olduğunu ve NATO'nun en büyük 2. ordusuna sahip olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin aynı zamanda AB'ye aday ülke olup, 60 yıldan uzun süre önce imzalanan Ortaklık Anlaşması'ndan bu yana AB'nin önemli bir ortağı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Büyükelçilerden Cumhuriyet'in 102. yılı mesajı

İtalya'nın Brüksel Büyükelçisi Federica Favi, "Biraz Türkçe konuşabildiğimi ve ülkenizin büyük bir hayranı olduğumu söylemek istiyorum. Burada olmak bir ayrıcalık. Orada birçok arkadaşım var. Ülke harika. Bölgeye liderlik ediyorsunuz ve bugün sizi kutluyoruz. Bu, büyük bir zevk." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğine değinen Büyükelçi Favi, "NATO üyesiyiz ve bu, bağlarımız ve dostluğumuz için önemli bir başlangıç ??noktası. Akdeniz de dahil olmak üzere '360 ??derece savunma' konusunda Türkiye'nin politikaları ve pozisyonları doğrultusunda her zaman birlikte olduk. Çünkü artık elbette, meydan okumalar sadece İttifakın bir bölgesinde değil." diye konuştu.

Favi, "Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar bölgeyi desteklemek için birlikte çok şey yapabileceğimize inanıyorum. Dostluğumuz açısından ve kültürel olarak da birbirimize çok ama çok yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Malta'nın Brüksel Büyükelçisi ve NATO Daimi Temsilcisi Vanni Xuereb, bu çok önemli güne katılım sağlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Malta'nın Türkiye'yle çok özel bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Xuereb, "Bu dostluktan gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye'ye tebriklerini ilettiğini belirten Xuereb, "Tüm Türk halkına, ülkenize ve Cumhurbaşkanınıza en iyi dileklerimi sunuyorum ve halihazırda mükemmel olan ilişkimizi daha da güçlendirmeyi umuyorum." sözlerini sarf etti.

Türk dünyasından tebrikler

Türkmenistan'ın Brüksel Büyükelçisi Sapar Palvanov da "Türkmen halkının, kardeş ülkemiz Türkiye'ye tebriklerini iletebilmem harika bir duygu. 'İki ülke, tek millet' diyoruz. Türkiye ve Türkmenistan arasındaki işbirliği daha da büyümeli. Her platformda bunu hak ediyor." diye konuştu.

Kırgızistan'ın Brüksel Büyükelçisi Aidit Erkin, Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, "Burada olmaktan büyük onur duyuyorum. Tüm ülkenize, halkınıza refah, barış ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

İslam dünyasından tebrikler

Pakistan'ın Belçika, Lüksemburg ve AB nezdinde Büyükelçisi Rahim Hayat Qureshi de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. ulusal bayramına katılmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. "Gördüğünüz gibi, bu harika bir buluşma" diyen Qureshi, şöyle devam etti:

"Bu, Türkiye'nin AB'deki dostluklarının ve bağlarının bir göstergesi. Özellikle Pakistan halkı ve hükümeti adına, Türkiye hükümetine ve halkına en iyi dileklerimi sunuyorum. Türkiye'yi kardeş bir ülke olarak görüyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz sonsuza dek Türkiye ile."

Türkçe mesaj veren Sudan'ın Brüksel Büyükelçisi ve AB Daimi Temsilcisi Abdelbagi H. Kabeir, "Türk halkının ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Burada olmaktan huzur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Kabeir, ODTÜ mezunu olduğunu ve özellikle Ankara'ya selam söylemek istediğini belirterek, "Ben de Türk sayılırım. Türkiye, bizim ikinci vatanımız." ifadesine yer verdi.

Son yıllarda Belçika'da düzenlenen en geniş katılımlı Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna çok sayıda ikili büyükelçi, AB ve NATO nezdinde görevli daimi temsilci, Belçika Türk toplumu üyeleri, Türk kökenli siyasetçiler, Türk ve yabancı basın mensupları, NATO'daki askeri temsil heyetleri başkanları, ikili askeri ataşeler katıldı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Belçika Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler ve Küreselleşme Genel Müdürü Veronique Petit, AB Dış İlişkiler Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, onur konukları olarak yer aldı.