Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Sarayburnu Limanı'na gelen Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" gemilerinin Eğitim Filosu Komutanı Tümamiral Nishiyama Takahiro, "Donanmalarımız arasındaki işbirliği ilişkimizin giderek güçlendiğine ve çeşitli alanlarda daha da geliştiğine inanıyorum." dedi.

Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlamak için Sarayburnu Limanı'na demirleyen Japon donanmasının "Kashima" ve "Shimakaze" gemileri Eğitim Filosu Komutanı Nishiyama Takahiro, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin tarihi önemine değinen Nishiyama, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin 19. yüzyıldaki Ertuğrul Fırkateyni olayı ile başlayan uzun ikili işbirliği geçmişine sahip olduğunu, o zamandan bu yana güçlü ve kalıcı ilişki sürdürüldüğünü söyledi.

Bu yılın özel bir döneme işaret ettiğinin altını çizen Nishiyama, "Bu yıl Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü. Haziran ayında bir Türk donanma gemisi Japonya'yı ziyaret ederek Kuşimoto, Tokyo ve Hiroşima liman ziyaretleri gerçekleştirdi. Şimdi de bu 100. yıl anma törenleri kapsamında iki gemimizle Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Nishiyama, Japonya-Türkiye denizcilik ilişkilerinin geleceğine dair iyimserliğini dile getirerek, "Donanmalarımız arasındaki işbirliği ilişkimizin giderek güçlendiğine ve çeşitli alanlarda daha da geliştiğine inanıyorum. Bu fırsatı değerlendirerek ikili işbirliğimizi daha da güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin ve İstanbul'un kültürünü ve tarihini öğrenmelerini istiyorum"

Türkiye ile kişisel bağına değinen Nishiyama, ilk kez 2005'te geldiğini, o zamandan bu yana yaklaşık 20 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında nelerin değiştiğini görmek için gerçekten sabırsızlandığını belirtti.

Nishiyama, genç subayları Türk kültürüyle tanıştırmak için duyduğu hevesi dile getirerek, "Yanımda 190 yeni subay var ve onların çok uzun ve zengin bir tarihe sahip olan Türkiye'nin ve İstanbul'un kültürünü ve tarihini öğrenmelerini istiyorum. Bu farklı bir kültür ve ben bunu gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin genç subaylara İstanbul'u keşfetmeleri için geniş fırsatlar sunacağına işaret eden Nishiyama, "Elbette burada kaldıkları süre boyunca birçok ziyaret programları olacak ve ayrıca şehir merkezini keşfetmek, Türk yemeklerinin tadını çıkarmak ve yerel kültürü deneyimlemek için boş zamanları olacak." dedi.

Komutan Nishiyama, "Ben de İstanbul'da yemeklerin ve güzel manzaraların tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

"Mümkün olduğunca çok ziyaretçiyi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz"

Halkın da eğitim gemilerini Türkiye'de bulundukları süre boyunca ziyaret etme fırsatına sahip olacağını kaydeden Nishiyama, gemilere ilişkin bilgi verdi.

Nishiyama, Kashima'nın 1995'te inşa edilen eğitim gemisi, Shimakaze'nin de şu anda eğitim gemisi olarak hizmet veren eski bir destroyer olduğunu, 190 yeni subayın da aralarında yer aldığı yaklaşık 560 kişilik mürettebatının bulunduğunu anlattı.

Halkı gemileri ziyarete davet eden Nishiyama, "Gemileri halka açmayı planlıyoruz ve mümkün olduğunca çok ziyaretçiyi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Yolculuğumuzun yarısındayız"

Ziyaretin, dünya çapında 6 ay daha sürecek denizaşırı eğitim gezisinin parçası olduğunu kaydeden Nishiyama, "Kasım ayında Japonya'ya döndüğümüzde sona erecek yolculuğumuzun şu anda yarısındayız." dedi.

Nishiyama, eğitim seferinin detaylarına ilişkin, "İstanbul'da 3 gece 4 gün kaldıktan sonra İspanya'nın Valencia şehrine, oradan Hamburg'a, Londra'ya ve son olarak da Japonya'ya dönmeden önce Atlantik Okyanusu'nu geçerek ABD'ye gideceğiz." bilgisini paylaştı.