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Türkiye'de Hamas Liderine Destek Gösterileri

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Elazığ, Bingöl, Batman, Şırnak ve Siirt'te Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Elazığ, Bingöl, Batman, Şırnak ve Siirt'te Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Elazığ'da, El-Aksa Platformu öncülüğünde, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını ve Filistin'e yönelik saldırıları kınamak için İzzetpaşa Camisi önünde bir araya geldi.

Katılımcılar daha sonra buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbir getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bingöl

Bingöl'de, İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde Hacı Hıdır ile Hacılar camileri önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar Genç Caddesi'ne kadar yürüdü.

Genç Caddesi'nde toplanan kalabalık adına yapılan açıklamalarda İsrail'in saldırılarına tepki dile getirildi, Heniyye suikastı protesto edildi.

Grup burada sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Batman

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması Batman'da basın açıklaması ile protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen grup, sık sık İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Batman Umut Kervanı Başkanı Nurettin Teymur, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Açıklamanın ardından dua okundu.

Şırnak

Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından platform adına açıklama yapan Abdullah Çatı, Heniyye suikastını kınadıklarını belirtti.

Saldırılarda Heniyye'nin 3 oğlunun ve 4 torununun da hayatını kaybettiğini anımsatan Çatı, "Gazze'de yaşananlar bir an önce durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda olmak üzere insani yardımların önü açılmalıdır. Soykırımın durdurulması için bütün insanlık ayağa kalkmalı, meydanlar, sokaklar, caddeler 'özgür Filistin' sloganlarıyla inlemelidir. Gün zulme, emperyalizme karşı olma, insanlığın sesini yükseltme, mazlumlara ve masumlara sahip çıkma günüdür." dedi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek de Heniyye ve saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

Siirt

Siirt'te Memur-Sen öncülüğünde Sancaklar Ortaokulu önünde bir araya gelen katılımcılar Güres Caddesi istikametinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

"Kahrolsun İsrail" sloganı atan grup, sık sık tekbir getirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, İsrail'in saldırılarına tepkilerini dile getirerek, İsmail Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Daha sonra dua okundu.

Kaynak: AA / Güncel

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