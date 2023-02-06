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Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan depremler Grönland'da da hissedildi

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Danimarka Jeoloji Enstitüsü, Türkiye'de art arda meydana gelen depremlerin yol açtığı sarsıntıların çok şiddetli olduğunu hatta Danimarka ve Grönland'da da sismik kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6; Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede 6 büyüklüğüne kadar da yüzlerce artçı gerçekleşti. Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan depremler Grönland'da da hissedildi

DEPREMLER GRÖNLAND'DA DA HİSSEDİLDİ

Danimarka Jeoloji Enstitüsü de Türkiye'deki depremin yol açtığı sarsıntıların Grönland'da sismik kayıtlara geçtiğini bildirdi. Türkiye'deki depremlerin çok şiddetli olduğunu kaydeden enstitü, sarsıntıların Danimarka ve Grönland'daki sismograflardan dahi ölçüldüğünü kaydetti.

"SARSINTI 5 DAKİKA SONRA BORNHOLM ADASINDAKİ SİSMOGRAFA ULAŞTI"

Sismolog Tine Larsen, AFP'ye verdiği demeçte, "Depremden gelen dalgalar, sarsıntı başladıktan yaklaşık beş dakika sonra Danimarka'nın Bornholm adasındaki sismografa ulaştı" dedi.

Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan depremler Grönland'da da hissedildi

Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan depremler Grönland'da da hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Danimarka Grönland Türkiye Deprem Güncel Haberler

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