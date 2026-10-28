Türkiye, Bulgaristan, Romanya Karadeniz güvenliği için üçlü mekanizma kurdu

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(ANKARA) - Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma bakanları ile genelkurmay başkanları, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geldi. Toplantıda, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması amacıyla "üçlü koordinasyon mekanizması" kurulması kararlaştırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ticari gemilere yönelik saldırıların durdurulması için Rusya ve Ukrayna'ya uyarıların sürdüğünü belirtti. Üç ülkenin askeri uzmanları arasındaki görüşmelerin ise Ankara'da yapılacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea da yer aldı. Sofya'daki Boyana Devlet Rezidansı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından üç ülkenin savunma bakanları ortak basın açıklaması yaptı.

GÜLER: "BUGÜN BİR TİCARİ GEMİNİN DAHA 3 DRONLA VURULDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Güler, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların endişe verici olduğunu belirterek, "Bugün Bulgaristan'ın deniz yetki alanında bir ticari geminin daha 3 dronla vurulduğunu öğrendik. Daha dikkatli olmaları konusunda her iki tarafı da uyarmakta yarar olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirten Güler, "Her iki tarafa da ticari seyrüseferin çatışma alanının dışında tutulması ve sivil gemilere yönelik saldırıların derhal durdurulması hususunda gerekli uyarılar mütemadiyen yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. Güler, Türk bayraklı ve Türk şirketleri tarafından işletilen gemilere yönelik saldırılar konusunda Türkiye'nin bütün yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirdi.

"ALINABİLECEK TEDBİRLER NOKTASINDA HİÇBİR YETENEK EKSİKLİĞİMİZ BULUNMAMAKTADIR"

Karadeniz'deki güvenlik risklerine karşı Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın gerekli askeri imkanlara sahip olduğunu belirten Güler, "Bölge ülkeleri olarak alınabilecek tedbirler noktasında hiçbir yetenek eksikliğimiz bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Romanya ve Bulgaristan'ın silahlı kuvvetleri her türlü tedbir için ihtiyaç duyulan kabiliyetlere de sahiptir" diye konuştu.

Bölgede alınacak kararların zamanlamasının ve mevcut koşulların önemine dikkati çeken Güler, gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınılması ve diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

GÜLER'DEN MONTRÖ SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladığını ifade eden Güler, "Türkiye olarak Karadeniz'in güvenliğine ilişkin, savaşın başından bu yana Montrö Sözleşmesi'nin gereklerini titizlikle yerine getirdik. Bu sayede savaşın daha geniş bir bölgeye yayılmasını engelledik ve Karadeniz'deki etkisini de en düşük seviyede tutmayı başardık" ifadelerini kulllandı.

Güler, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdürürken Rusya ile diyalog kanallarını açık tuttuğunu belirtti. Karadeniz'deki sürüklenen mayınlara karşı yürütülen faaliyetlere de değinen Güler, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın oluşturduğu Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun deniz trafiğinin güvenliğine katkı sağladığını söyledi.

ÜÇ ÜLKE ARASINDA KOORDİNASYON MEKANİZMASI KURULACAK

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, görüşmelerde Karadeniz'deki güvenlik tehditlerine karşı üçlü koordinasyon mekanizması oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bulgaristan merkezli NOVA televizyonunun aktardığına göre, kurulacak mekanizma kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında düzenli istişareler gerçekleştirilecek, bilgi paylaşımı artırılacak ve olası güvenlik olaylarının erken tespit edilerek önlenmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütülecek.

Stoyanov, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarına ilişkin, "Bulgaristan, Romanya ve Türkiye, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarını kesin bir şekilde kınama konusunda ortak tutum içindedir. Bu trajik olaylar, gerilimin tehlikeli biçimde tırmanmasına yol açmakta ve seyrüsefer güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

STOYANOV: "RİSKLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Karadeniz'de güvenlik risklerinin giderek arttığını vurgulayan Stoyanov, üç ülkenin olası tehditlere karşı daha hızlı ve koordineli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Stoyanov, deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması, ticari gemilerin korunması ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi konularında ortak hareket edilmesinin önemine dikkati çekti.

Bulgaristan'ın Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılardan doğrudan etkilendiğini belirten Stoyanov, Köstence açıklarında saldırıya uğrayan "Khoryv" isimli geminin sürüklenerek Bulgaristan'ın deniz yetki alanına girdiğini bildirdi. Stoyanov, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri ile Ulaştırma Bakanlığı'nın gelişmeleri takip ettiğini ve gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

OPREA: "BU YIL ALTI İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ"

Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea da Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları kınayarak, bu olayların Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan güvenlik risklerini artırdığını belirtti. Romanya'nın hava sahasına giren insansız hava araçları nedeniyle doğrudan tehditlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Oprea, ülkesinde bu yıl hava sahasının korunmasına yönelik görevler kapsamında altı insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Oprea, Karadeniz'deki güvenliğin sağlanması için deniz kuvvetleri ve kıyı güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin artırılması, gözetleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve kritik altyapının korunması gerektiğini vurguladı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI BÜKREŞ'TE, ASKERİ GÖRÜŞMELER ANKARA'DA YAPILACAK

Toplantıda, üç ülkenin NATO kapsamında Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı yürüttüğü ortak faaliyetlerin sürdürülmesi de kararlaştırıldı. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'deki güvenlik tehditlerine karşı siyasi ve askeri düzeyde koordinasyonu artırması konusunda görüş birliğine vardığı toplantının ardından, bir sonraki siyasi düzeydeki toplantının Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Üç ülkenin askeri uzmanları arasındaki görüşmelerin ise Ankara'da yapılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA