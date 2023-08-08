Tuncay Özkan: "İstismarın Yaşandığı Evde Sanık ile Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıkan Dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa...

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atadığı Asım Sultanoğlu’yla ilgili; “2016 Yılında Karaman’da yaşanan istismar olayının sanığını tanımadığını ifade eden ve sonrasında istismarın yaşandığı evde sanık ile birlikte fotoğrafları ortaya çıkan dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa iline İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının gerekçesi nedir? Makamına iki sokak uzaklıktaki bir evde on çocuğumuza yönelik istismar vakasını engelleyemeyen ve bu kaçak ev-yurtlara şikayet olmadığı sürece yaptırım uygulayamayacaklarını ifade eden Asım Sultanoğlu, hangi özelliklerinden dolayı Şanlıurfa’ya İl Milli Eğitim Müdür olarak atanmıştır” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atadığı Asım Sultanoğlu'yla ilgili; "2016 Yılında Karaman'da yaşanan istismar olayının sanığını tanımadığını ifade eden ve sonrasında istismarın yaşandığı evde sanık ile birlikte fotoğrafları ortaya çıkan dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa iline İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının gerekçesi nedir? Makamına iki sokak uzaklıktaki bir evde on çocuğumuza yönelik istismar vakasını engelleyemeyen ve bu kaçak ev-yurtlara şikayet olmadığı sürece yaptırım uygulayamayacaklarını ifade eden Asım Sultanoğlu, hangi özelliklerinden dolayı Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdür olarak atanmıştır" diye sordu.

Karaman'da 2016 yılında 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili açılan Ensar Vakfı Davası'nda hakkında soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu, atandığı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde göreve başladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sultanoğlu hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Özkan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özkan, önergesinde 2016 yılında Karaman'da yaşanan çocuk istismarı olayının araştırılması için bölgeye giden CHP heyetinin tespitlerine ve Sultanoğlu'nun, kendisiyle yaptıkları görüşmedeki ifadelerine de yer verdi. Özkan önergede şunları ifade etti:

"2016 yılında Karaman'da yaşanan istismar olaylarının araştırılması için Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bölgeye gitmiş, Karaman Valisi Murat Koca, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Karaman Baro Başkanı Av. Oktay Yılmaz, Eğitim-İş ve Eğitim Sen şube yöneticileri gibi isimlerin yanı sıra yurttaşlarla birebir görüşmeler yapmıştır.

O tarihlerde bu görüşmelerden ve çocukların adliyeye yansıyan dosyalarından edindiğimiz bilgiler bir rapor haline getirilmiştir. Bu rapora dayalı olarak 2016 yılında dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu heyetimizle yapığı görüşmede:

'Sanığın 1992 yılında Diyarbakır'da göreve başladığı, 1996 yılında Karaman ilinin Ayrancı ilçesine tayin olduğu, ?1999-2003 yılları arasında Ayrancı Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğü, 2003 yılında İstanbul'a tayin istediği, 2010 yılında tekrar Karaman'a döndüğünü, cinsel istismar vakalarının yaşandığı evlerden haberdar olmalarının mümkün olmadığı, savcılığın kendisine bilgi vermesi ile durumdan haberdar olduğunu, Karaman'da vakıf ya da dernekler tarafından tutulmuş kaç evin olduğunu bilmediğini, kaçak açılan bu evlerle ilgili kendilerine bir şikayet yansımadığı sürece yaptırım uygulama yetkilerinin olmadığını, çocuklara cinsel istismarda bulunan şahsın 2014/2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, "annesinin bakıma muhtaç olduğu gerekçesiyle" altı aylık bir süre için Ayrancı ilçesi Ağızboğaz İlkokulu'na, bir üniversitenin Dekan Yardımcısının eşi ile becayiş yaptırılarak görevlendirildiğini, sanığın Ağızboğaz İlkokulu'na görevlendirildiğinde bazı velilerin evine ziyarete gittiğini, sanığın temiz bir geçmişi olduğu, cinsel istismar yönünde herhangi bir olaya adının karışmadığını, cinsel istismar olayından haberdar olduğu an Milli Eğitim Bakanlığı'na bilgi verdiğini, Rehberlik Araştırma Merkezi ile görüştüğünü, bazı çocukların aileleri tarafından bu evlerden geçmiş dönemde alındığını, ancak çocukların evlere geri dönmek istediğini, cinsel istismar vakalarının yaşandığı evlerin hangi vakıf ya da derneklere ait olduğunu bilmediğini, sanığın sınıfındaki öğrencilere cinsel istismarda bulunup bulunmadığını bilmediğini, sanığın çalıştığı okul yöneticilerinin olaylardan haberdar olmadığını, sanığın boş zamanlarında bu evlerde bulunması nedeniyle herhangi bir yerden ücret alıp almadığını bilmediğini' ifade etmiştir.

Görüşme esnasında Asım Sultanoğlu'na istismarcı öğretmeni tanıyıp tanımadığı sorulduğunda, 'tanımıyorum' demiştir. Bu görüşmeden hemen birkaç gün sonra Asım Sultanoğlu'nun, çocukların istismara uğradığı evde istismarcı öğretmenle birlikte çekilmiş fotoğrafları basına düşmüştür. Öte yandan bazı yurttaşlar tarafından Asım Sultanoğlu'nun istismarın yaşandığı eve sık sık gittiği ifade edilmiştir."

"İSTİSMARIN YAŞANDIĞI EVDE SANIK İLE BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKAN DÖNEMİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ASIM SULTANOĞLU'NUN ŞANLIURFA İLİNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK ATANMASININ GEREKÇESİ NEDİR?"

Tuncay Özkan, Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"2016 Yılında Karaman'da yaşanan istismar olayının sanığını tanımadığını ifade eden ve sonrasında istismarın yaşandığı evde sanık ile birlikte fotoğrafları ortaya çıkan dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa iline İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının gerekçesi nedir?

-Makamına iki sokak uzaklıktaki bir evde on çocuğumuza yönelik istismar vakasını engelleyemeyen ve bu kaçak ev-yurtlara şikayet olmadığı sürece yaptırım uygulayamayacaklarını ifade eden Asım Sultanoğlu, hangi özelliklerinden dolayı Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştır?

-Asım Sultanoğlu'nun Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde, mevzuata aykırı bir şekilde, istismarcı öğretmenin becayiş yöntemi ile tayini yapılmıştır. İstismarcı öğretmeni tanımadığını ifade eden ancak sonrasında bu öğretmeni yakından tanıdığı ortaya çıkan ve mevzuata aykırı bir şekilde istismarcı öğretmenin tayinini yapan Asım Sultanoğlu'nu ne zaman görevden almayı düşünüyorsunuz?

-On çocuğumuzun istismara maruz kalmasında görevini ihmal eden ve görevi kötüye kullanan Asım Sultanoğlu'nun tarafınızca Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanması vicdanınızda nasıl bir karşılık bulmuştur?

-Karaman İl Milli Eğitim Müdürü iken görev yaptığı ilde yasaya aykırı kaç ev-yurt olduğunu bilmeyen bu şahsın Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapabileceğini düşünüyor musunuz?

-Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımızı koruyup kollama görevini, Asım Sultanoğlu gibi şahısları İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atayarak mı yapacaksınız?"