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Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

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30 Ağustos'taki remi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için başlatılan soruşturma kapsamında TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen, Anıtkabir'e gitti.

30 Ağustos'ta gerçekleştirilen resmi mezuniyet töreninin ardından alanda tekrar toplanıp kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Soruşturma kapsamında 5 teğmen ve 3 sıralı amirin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine karar verildi.

İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER ANITKABİR'E GİTTİ

Kararın yankıları sürerken teğmenler dikkat çeken bir harekete imza attı. 5 teğmen sessiz sedasız Ankara'ya giderek Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı.

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'de

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'de

MSB: TSK'DA DİSİPLİNE AYKIRI HİÇBİR EYLEME MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR

Teğmenlerin ihraç edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (71)

Haber YorumlarıVEFA:

Bu milletin sizler gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, askerleriı var oldukça, YOBAZ SÜRÜLERİ VIZ GELİR, TIRIS GİDER. Bu millet sizlerin asil duruşunuza kurban! Var olun!!

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Haber YorumlarıMurat Celik:

şükürler olsun ki Devlet işi sağlama almış yoksa bunlar fetö'den daha hainmis

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Haber Yorumlarıilker Akil:

Bu devran dönecek yiğitler sıkmayın canınızı, az kaldı Bopun uşaklarından kurtulmaya!

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Ülkenin geleceği bunlar. Yobaz sarıklılar değil.

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Haber Yorumlarıhamza ergün:

Kamal yardım eder size:)

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Herkes haddini bilecek Devlet yarına bırakır ama yanınıza bırakmaz elhamdülillah Sn cumhurbaşkanına kılıç çekilmez bunu öğrendiniz

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Haber Yorumlarıözen66:

başörtülüler ordudan atılırken sessız sedasız kalanlar bugun basbas bagırıyor

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

şikayete gitmişlerdir

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

ARTIK MESAİYİ ANITKABİRDE YAPABİLİRLER DARISI BÖLÜCÜLÜK YAPAN TARİKAT VS PEŞİNDE KOŞAN KAMU ÇALIŞANLARINA AMA APOYA ÖZGÜRLÜK İSTEYEN GÜRUH MU YAPACAK

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Askerliğini yapmış herkez bilirki

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