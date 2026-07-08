Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu
Türkiye'de yaşayan Rus bir kadın, Karadenizli eşini eve dönüşünde yöresel müzikler eşliğinde coşkulu bir dansla karşıladı. Çiftin arasındaki kültürel uyumu ve pozitif enerjiyi yansıtan bu eğlenceli anların videosu, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede büyük ilgi gördü ve viral oldu.
Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan eğlenceli bir video, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.
Türkiye'deki günlük yaşamından kesitler sunan Rus bir kadın, Karadenizli eşini eve dönüşünde yöresel müzikler eşliğinde sürpriz bir dansla karşıladı.
ENERJİK BİR ŞEKİLDE DANS EDİYOR
Yayınlanan videoda, Karadeniz yöresine ait hareketli ezgilerin duyulmasıyla birlikte Rus gelinin enerjik bir şekilde dans etmeye başladığı görülüyor.
Eşini kapıda bu coşkulu performansla karşılayan kadının neşesi, evdeki sıcak ve samimi atmosferi ekranlara taşıyor. Kendi kültüründen uzakta, eşinin yöresel kökenlerine bu denli eğlenceli bir şekilde ayak uydurması izleyenlerin ilgisini çekiyor.