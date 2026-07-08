Dehşete düşüren görüntü: Karısını evlatlarının gözü önünde bıçakla yere yatırıp hunharca dövdü

Hatay'da evlatlarının gözü önünde elinde bıçakla karısını yere yatırıp öldüresiye döven şahsın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahsın, ayırmaya çalışan vatandaşları ve uyarıları hiçe saydığı görüldü.

Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşandı. Konteyner kentte yaşayan çift arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra koca, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla karısını yere yatırarak dövdü. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı