Haberler

Dehşete düşüren görüntü: Karısını evlatlarının gözü önünde bıçakla yere yatırıp hunharca dövdü

Dehşete düşüren görüntü: Karısını evlatlarının gözü önünde bıçakla yere yatırıp hunharca dövdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir konteyner kentte, 3 çocuğunun gözü önünde elinde bıçakla karısını yere yatırıp öldüresiye döven şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs, araya giren vatandaşları ve uyarıları hiçe saydı.

Hatay'da evlatlarının gözü önünde elinde bıçakla karısını yere yatırıp öldüresiye döven şahsın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahsın, ayırmaya çalışan vatandaşları ve uyarıları hiçe saydığı görüldü.

Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşandı. Konteyner kentte yaşayan çift arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra koca, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla karısını yere yatırarak dövdü. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğine gelen son lider Meloni oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe son gelen lider şaşırtmadı
Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi

Minare yıkımı onlar için ertelendi
Filenin Sultanları Polanya'yı devirdi

Filenin Sultanları Japonya'da 7. galibiyetini aldı
ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia: 'Raporlar dikkate alınmadı'

ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte çeyrek finaldeki 4 dev maç!
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı