Trump, Müslüman Aday Mamdani'nin Zaferine Tepki Gösterdi

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ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Demokrat ön seçimlerde Müslüman aday Zohran Mamdani'nin kazanmasını eleştirerek, Demokratları 'çizgiyi aşmakla' suçladı. Trump, Mamdani'nin 'yüzde 100 komünist' olduğunu iddia etti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, dün New York kentinde düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkan adayı ön seçimlerinden Müslüman aday Zohran Mamdani'nin zaferle çıkmasına tepki göstererek, "Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Mamdani kazandı." ifadelerini kullandı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından New York'taki ön seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Sonunda oldu, Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Zohran Mamdani, Demokrat ön seçimini kazandı ve Belediye Başkanı olma yolunda." ifadelerine yer veren Trump, partide daha önce de "radikal solcular" bulunduğunu ancak Mamdani'nin kazanmasının "biraz saçma" olduğunu savundu.

Mamdani için "Korkunç görünüyor, sesi tiz, pek zeki değil." ifadesini kullanan Trump, "Tüm aptallar onu destekliyor." yorumunu yaptı.???????

Konuyla ilgili yaptığı diğer bir paylaşımda da Trump, Demokratları tekrar "oyuna" sokmak için bir fikri olduğunu kaydederek, Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jasmine Crockett'in gelecek seçimlerde ABD başkan adayı olması, New York Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Mamdani'nin de üst düzeyden kabineye alınması önerisinde bulundu.

Trump, "Ülkemiz gerçekten sıkıntı içinde." ifadesini kullandı.

ABD'nin New York kentinde dün düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimlere girecek adayların yarışında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkmıştı.

Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Hint asıllı ve Uganda doğumlu Müslüman aday Mamdani, en önemli rakibi olarak bilinen 67 yaşındaki eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu geride bırakıp, geleneksel Demokrat Parti destekçilerini şaşırtmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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