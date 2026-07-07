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Trump'tan dünya gündemine damga vuracak sözler: Dokuzuncusunu da çözeceğiz

Trump'tan dünya gündemine damga vuracak sözler: Dokuzuncusunu da çözeceğiz Haber Videosunu İzle
Trump'tan dünya gündemine damga vuracak sözler: Dokuzuncusunu da çözeceğiz
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Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, kameralar karşısında küresel yankı uyandıracak açıklamalara imza attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye değinen Trump, devam eden Ukrayna-Rusya savaşını bitirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Beştepe'de resmi karşılama töreninin ve ikili görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın mensuplarının karşısına geçen ABD Başkanı Trump, yürüttüğü diplomasi trafiğine dair önemli detaylar paylaştı.

"PUTİN, ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYOR"

Açıklamalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temasa özel bir parantez açan Trump, Putin'in Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bakış açısını şu sözlerle aktardı:

"Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptım, ki bu arada Başkan Erdoğan'a büyük saygı duyuyor."

"İKİSİ DE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Dünya genelindeki krizlerin çözümünde üstlendiği role dikkat çeken Trump, Rusya-Ukrayna savaşına işaret etti. Liderlerin uzlaşma noktasına geldiğini belirten ABD Başkanı, barışın sağlanmasının gecikmesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün uzun bir görüşme yaptık. Sekiz savaşı çözdüm. Ve sanırım dokuzuncusunu da çözeceğiz. Bence ikisi de bir anlaşma yapmak istiyor. Bu kadar uzun sürmesi çok kötü."

Kaynak: Haberler.com
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