Trump'tan Meloni için dikkat çeken sözler: Bence o gerçekten hoş bir insan

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Törenin ardından iki lider arasındaki kritik görüşme Beştepe'de başladı.

Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ONU SEVİYORUM AMA İLİŞKİMİZ GERİLDİ"

Trump, Meloni için, "Bence o gerçekten hoş bir insan" dedi. Ancak İran konusunda kendisine destek verilmemesinin ilişkilerini etkilediğini belirten Trump, "İran konusunda bize yardım etmeyi reddettiği için aramızdaki ilişki biraz bozuldu. Bu, onunla aramdaki ilişkiyi biraz gerdi ama onu seviyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN GERİLİMİ NATO ZİRVESİNE TAŞINDI

Dış basında yer alan haberlerde, Trump'ın NATO Zirvesi'ne Avrupa ülkelerinin İran konusundaki tutumuna yönelik rahatsızlıkla geldiği belirtiliyor. Trump'ın özellikle İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin İran krizinde ABD'ye yeterli destek vermemesinden hoşnutsuz olduğu aktarılıyor.

MELONI İLE GERİLİM DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Trump ile Meloni arasındaki gerilimin, İtalya'nın İran savaşına destek vermemesi ve ABD'nin bazı taleplerine mesafeli yaklaşmasıyla arttığı belirtiliyor. Dış basında, bir dönem yakın müttefik olarak görülen iki lider arasındaki ilişkinin son haftalarda belirgin şekilde bozulduğu yorumları yapıldı.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trump, Beştepe'deki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için de "Çok iyi dostuz, harika bir lidersiniz, saygı görüyorsunuz. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com