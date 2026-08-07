Uluslararası Yapay Zeka Eğitimi Ankara'da Tamamlandı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) koordinatörlüğünde yürütülen "Yapay Zeka ile Gençliği Güçlendirme" projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Eğitimi, Türkiye, Fransa, İtalya ve İspanya'dan katılımcıları Ankara'da buluşturdu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında düzenlenen uluslararası eğitim programı Ankara'da tamamlandı.

Gençlik çalışanlarının dijital yeterliliklerini geliştirmeyi, gençlerin güvenilir bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve yapay zeka destekli araçların gençlik çalışmalarına sorumlu biçimde dahil edilmesini amaçlayan proje kapsamında bir araya gelen gençler, çeşitli eğitimlerle yapay zekanın farklı alanlarını deneyimleme imkanı buldu.

Beş gün süren eğitimlerde yapay zekanın farklı boyutları ele alındı

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Gençliğin Güçlendirilmesi, Okuryazarlık, Dönüşüm ve Dezenformasyon" başlıklı programın ilk günü Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti. Yapay zekanın gençlik çalışmalarını nasıl etkilediğinin değerlendirildiği oturumda dijitalleşmenin öneminin altı çizildi.

TRT çatısı altında verilen eğitimlerde de yapay zekanın temel kavramları, kullanım alanları ve günlük hayattaki etkileri, dijitalleşmenin medya ve iletişim alanında meydana getirdiği değişimler, dijital içerik üretimi ve tüketim süreçleri ile yanıltıcı içeriklere karşı geliştirilebilecek eleştirel düşünme ve bilgi doğrulama yaklaşımları ele alındı.

Katılımcılar, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesini ve TRT Haber stüdyolarını da ziyaret ederek TRT'nin köklü yayıncılık tecrübesini ve teknolojik birikimini gözlemleme imkanı buldu.

Programın son gününde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda faaliyetler gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı Müzesi ve Kurumsal Miras alanını ziyaret eden katılımcılar, kurumun iletişim faaliyetleri ve kurumsal birikimi hakkında bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndaki eğitimlerde de yapay zekanın temel kavramları ve dijital yetkinlikler ele alındı. Uygulamalı üretken yapay zeka teknolojileri oturumunda katılımcılar, üretken yapay zeka araçlarının farklı kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı buldu. Program, interaktif uygulama, pekiştirme ve kapanış oturumuyla sona erdi.

Katılımcılar, program kapsamında Ankara'yı gezme ve kültürel faaliyetlerde bulunma imkanı buldu.

Proje ortakları arasında Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Haydi Yapalım Derneği'nin yanı sıra Fransa'dan Station de Jeunesse, İtalya'dan Euro Youth APS ve İspanya'dan ILEWASI gibi kuruluşlar da yer alıyor.

Projenin çıktısı olarak yapay zeka destekli bir gençlik bilgi sistemi ile gençlik çalışanlarının kullanımına sunulacak bir yapay zeka asistanının geliştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA