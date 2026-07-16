Karadeniz’de 15 Temmuz Coşkusu: 7 İlde Demokrasi ve Birlik Etkinlikleri

Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'ndeki "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programındaki konuşmasını dev ekrandan izledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti.

Bayrak koşusuna katılan sporcuların taşıdıkları sancak, Vali Tahir Şahin'e teslim edildi.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferi olduğunu söyledi.

Şahin, 15 Temmuz'un hakkın batıla, adaletin zulme galip gelişinin adı olduğunu ifade ederek, "Genciyle, yaşlısıyla bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de konuşma yaptığı programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Kahramanlar Korosu" sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının sahne aldığı programda, 15 Temmuz konulu video gösterimi de yapıldı.

Türk bayraklarıyla programı takip eden vatandaşlar alanda açılan fotoğraf sergisine de ilgi gösterdi.

Öte yandan Şalpazarı ilçesinde Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu, Belediye Başkanı Refik Kurukız, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde Hükümet Konağı önünden Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Giresun

Giresun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Debboy mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde milletin iradesine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir ders verdiğini vurguladı.

Bu yılın ana mesajı olan, "İrade Bizim, Zafer Bizim" sözünün milletin ortaya koyduğu sarsılmaz kararlılığı ve tarihi duruşunu en özlü şekilde ifade ettiğini vurgulayan Koç, "Bu söz sadece 15 Temmuz'un değil, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyen aziz milletimizin ortak inancının ifadesidir." dedi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal'i konu alan belgesel gösterimi yapıldı.

Programa, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Artvin

Artvin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü" yapıldı.

Atapark Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Turan Ergün, 15 Temmuz'un millet iradesinin ve demokrasiye bağlılığın en güçlü şekilde ortaya konulduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Vali Ergün, darbe girişiminin yalnızca anayasal düzeni hedef almadığını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini parçalamayı amaçlayan bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı şiirlerin okunduğu programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri verildi.

Etkinlikte kahramanlık ezgileri ve ilahi dinletisinin yanı sıra sema gösterisi sunuldu.

Programda ayrıca 15 Temmuz şehitleri Dursun Acar ve Erol İnce'nin fotoğraflarının yer aldığı video gösterimi yapıldı.

Rize

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da yalnızca bir darbe girişiminin engellenmediğini, aynı zamanda millet iradesinin tanklardan güçlü olduğunu bütün dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Verilen mücadelenin Türkiye Yüzyılı'nın temellerini daha sağlam hale getirdiğini ifade eden Baydaş, "Bugün savunma sanayiinden ulaştırmaya, teknolojiden enerjiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda daha güçlü bir Türkiye'den söz edebiliyorsak, bunun en önemli güvencesi, milletimizin kendi iradesine sahip çıkma kararlılığıdır." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi'ndeki Fatih Parkı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programa katılan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan dev ekrandan takip etti.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti.

Vali Cevdet Atay, yaptığı konuşmada, milletin iradesine, bağımsızlığına ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığı şanlı gecenin yıl dönümünde bir araya geldiklerini söyledi.

Türk milletinin tek yürek olduğunu ifade eden Vali Atay, "İmanıyla tankların karşısına çıktı. Cesaretiyle kurşunların üzerine yürüdü. Devletine bayrağına ve geleceğine hep birlikte sahip çıktı. Unutulmayacak bir kahramanlık destanı yazıldı." dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise Türk milletinin Anadolu coğrafyasına geldiği günden bugüne kadar bin bir türlü tuzaklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Programa, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayburt

Bayburt'ta düzenlenen etkinlikte cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş yapıldı.

Saray Bahçesi'nde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Mustafa Eldivan, esareti hiç bir zaman kabul etmeyen milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tereddüt etmeden sokağa çıktığını ve tankların karşısında durduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise darbe girişimine kalkışanları, destekleyenleri ve iş birlikçilerini şiddetle lanetlediklerini belirtti.

Etkinlik, yerel sanatçıların kahramanlık türküleri ve şiir dinletisiyle devam etti.

Programda, bayrak koşusuna katılan sporcuların taşıdıkları sancak Vali Eldivan'a teslim edildi.

Öte yandan Bayburt Belediyesi ve Kızılay tarafından alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Ordu

Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporcuların taşıdıkları sancak Vali Muammer Erol'a teslim edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Erol, darbecilere meydan okuyarak göğsünü siper eden Ömer Halis Demir ve Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 44 özel harekat polisinin aralarında olduğu 253 kahraman şehidi minnet ve şükran duygularıyla andığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de konuşma yaptığı programda, mehter takımı konser verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının alana kurulan dev ekrandan takip edildiği programa, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Ordu'da açılan Türkçe Yaz Okulu'na farklı ülkelerden gelen 14 uluslararası öğrenci de katıldı.

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